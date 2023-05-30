Коли хтось зраджує, він стає більш потайливим, демонструє зміни в поведінці, занурюється у свої думки тощо. Шлюбні консультанти мають справу з такими ситуаціями майже щодня, коли вони стикаються з парами, які борються з проблемами невірності.

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Отже, тут перераховані деякі з найпоширеніших поведінкових ознак. Вони, на думку більшості сімейних консультантів, свідчать про те, що у подружжя є зрада.

1. Підвищена таємничість

Партнерка, яка зраджує, може стати більш потайливою у своїх діях, включаючи своє місцеперебування, телефонні розмови чи спілкування в інтернеті. Вона може почати ретельніше охороняти свій телефон або комп'ютер, ставити на них паролі.



Вона може поводитися максимально таємничо / Фото wavebreakmedia

2. Емоційна дистанція

Емоційна відстороненість від стосунків – поширена ознака зради. Партнерка, яка має інтрижку, може ставати менш залученою у розмови, виявляти менше інтересу до проведення часу разом і ставати емоційно недоступною. Вона може здаватися відстороненою, заклопотаною або зануреною у свої думки.

3. Зміни в розпорядку дня і звичках

Партнерка, залучена у роман, може вносити зміни у свої повсякденні процедури і звички. Вона може раптово з'являтися на роботі без пояснення причин або стверджувати, що працює довше. Зміни у звичках догляду за собою, виборі гардероба чи особистого стилю також можуть відбуватися, коли людина намагається справити враження або сподобатися своєму партнеру по інтрижці.

4. Підвищена захисна реакція

Коли партнерка, яка закрутила інтрижку, стикається з критикою своєї поведінки або сумнівами щодо її вірності, вона може зайняти оборонну позицію або стати вороже налаштованою. Вона може надмірно реагувати на невинні запитання або перекладати провину на партнера, стаючи надмірно агресивною, захищаючи свою приватність і особистий простір.



Вона може частіше обирати оборонну позицію / Фото cookie_studio

5. Брак близькості та сексуальна незацікавленість

Роман часто може вплинути на інтимний аспект стосунків. Партнерка, яка зраджує, може демонструвати знижений інтерес до сексуальної близькості зі своїм довгостроковим партнером. Вона може вигадувати відмовки, щоб уникнути фізичного контакту або демонструвати відсутність ентузіазму під час інтимних моментів. І навпаки, вона може демонструвати незвичну сексуальну поведінку, яка здається їй невластивою.

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Наголошуємо, що всі ці ознаки лише можуть свідчити про зраду, але не є 100-відсотковою гарантією. Ми рекомендуємо у випадках, коли тебе щось турбує, поспілкуватися зі своєю коханою. Поділися своїми переживаннями замість того, щоб вигадувати собі, що вона крутить роман на стороні.