Когда кто изменяет, он становится более скрытным, демонстрирует изменения в поведении, погружается в свои мысли и т.д. Брачные консультанты имеют дело с такими ситуациями почти каждый день, когда они сталкиваются с парами, борющимися с проблемами неверности.

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Итак, здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных поведенческих признаков. Они, по мнению большинства семейных консультантов, свидетельствуют о том, что у супругов есть измена.

1. Повышенная таинственность

Партнерка, которая изменяет, может стать более затаенной в своих действиях, включая свое местонахождение, телефонные разговоры или общение в интернете. Она может начать более тщательно охранять свой телефон или компьютер, ставить на них пароли.



Она может вести себя максимально таинственно / Фото wavebreakmedia

2. Эмоциональная дистанция

Эмоциональная отстраненность от отношений – распространенный признак измены. Партнерша, имеющая интрижку, может становиться менее вовлеченной в разговоры, проявлять меньше интереса к времяпрепровождению вместе и становиться эмоционально недоступной. Она может казаться отстраненной, озабоченной или погруженной в свои мысли.

3. Изменения в распорядке дня и привычках

Партнерша, вовлеченная в роман, может вносить изменения в свои повседневные процедуры и привычки. Она может внезапно появляться на работе без объяснения причин или утверждать, что работает подольше. Изменения в привычках ухода за собой, выборе гардероба или личного стиля также могут происходить, когда человек пытается произвести впечатление или понравиться своему партнеру по интрижке.

4. Повышенная защитная реакция

Когда, закрутившая интрижку партнерша, сталкивается с критикой своего поведения или сомнениями относительно ее верности, она может занять оборонительную позицию или стать враждебно настроенной. Она может чрезмерно реагировать на невинные вопросы или перекладывать вину на партнера, становясь излишне агрессивной, защищая свою частность и личное пространство.



Она может чаще выбирать оборонную позицию / Фото cookie_studio

5. Нехватка близости и сексуальная незаинтересованность

Роман часто может повлиять на интимный аспект отношений. Изменяющая партнерша может демонстрировать сниженный интерес к сексуальной близости со своим долгосрочным партнером. Она может придумывать отговорки, чтобы избежать физического контакта или демонстрировать отсутствие энтузиазма во время интимных моментов. И наоборот, она может демонстрировать необычное сексуальное поведение, которое кажется ей несвойственным.

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Отмечаем, что все эти признаки только могут свидетельствовать об измене, но не есть 100-процентной гарантией. Мы рекомендуем в случаях, когда тебя что-то беспокоит, пообщаться со своей возлюбленной. Поделись своими переживаниями вместо того, чтобы придумывать себе, что она крутит роман на стороне.