Якби тобі запропонували провести самоізоляцію на розкішній яхті – ти, думаємо, навряд чи відмовився б. І тут немає нічого дивного. Спробуймо трішки помріяти та глянути, якими ж є найдорожчі приватні яхти у світі. Повір, ти точно будеш враженим!

Яхта – не лише засіб пересування. Це, перш за все, статусний транспорт, який усім своїм виглядом "кричить", що його власник мільйонер, якщо не мільярдер. Men 24 проведе тобі коротенький екскурс найдорожчими яхтами світу. Ти однозначно будеш враженим!

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10 місце за Octopus Пола Аллена, співзасновника Microsoft. Він, на відміну від філантропа Білла Гейтса, віддає перевагу дорогим покупкам. Однією із них є 127-метрова яхта з 41 люксом, вартістю 200 мільйонів доларів.



Яхта Octopus належить Полові Аллену, співзасновнику Microsoft / Фото Shutterstock

На 9 місці Аль Мікраб – суперяхта, яку визнали найкращою у 2009 році. Вона вміщає 24 людини, а коштує 250 мільйонів доларів. 8 сходинка за російським мільярдером Алішером Усмановим, власником Dilbar, – однієї з найважчих яхт у світі. Вона важить понад 15 тонн. Також яхта оснащена 2 вертолітними парками, а також закритим басейном. Площа яхти 3800 квадратних метрів, а коштує вона 256 мільйонів доларів.



Dilbar – одна з найважчих яхт / Фото shutterstock

На 7 позиції Аль-Саїд, яхта, побудована для султана Оману у 2008 році. Вона сягає 155 метрів у довжину. Про "начинку" судна відомо небагато. Відомо, що на яхті є концертний зал, який вміщає оркестр з 50 музикантів. Коштує судно 300 мільйонів доларів.

Можна сказати, що шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, прем'єрміністр ОАЕ, а також російський мільярдер Андрій Мельниченко ділять 5 та 6 місце рейтингу. У першого у володінні яхта за майже 400 мільйонів доларів. Вона сягає 162 метри у довжину, оснащена вертолітним майданчиком, а також мозаїчним басейном. Вміщається у ній 24 пасажири. За такі ж гроші свою моторну яхту купив Мельниченко. Вона може похизуватися 7 розкішними каютами та 3 басейнами, 1 з яких має скляне дно.

Яхта Serene Yacht спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, якого дуже боїться світ і поважає Дональд Трамп, посіла 4 сходинку нашого рейтингу. Коштує вона 560 мільйонів доларів.

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На десерт залишаємо для тебе 3 найдорожчі яхти!

3. Rising Sun, 590 мільйонів доларів

Ця яхта належить Девідові Геффену, американському бізнес-магнату. У довжину вона сягає 139 метрів, а також може похизуватися баскетбольним майданчиком.



Rising Sun належить американському бізнес-магнатові Девідові Геффену / Фото з відкритих джерел

2. Azzam, 600 мільйонів доларів

Довжина цієї яхти становить 180 метра (раніше вона була однією з найбільших у світі). Цікаво, що достеменно невідомо, хто є її власником. Подейкують, що належить судно королівській сім'ї Абу-Дабі, але ніхто це ані підтверджує, ані спростовує.



Кажуть, Azzam належить королівській сім'ї Абу-Дабі / Фото Shutterstock

1. Eclipse, 1,9 мільярда доларів

Першу позицію посідає мільярдер Роман Абрамович з його яхтою Eclipse, яка коштує 1,9 мільярда доларів. Він поставив справжній рекорд ще у 2010 році. А сама яхта обладнана 2 вертодромами, має 24 каюти, 2 басейни (1 з них можна перетворити на танцмайданчик), а також кількома гідромасажними ваннами. А ще в оснащення входять підводний човен на 3 осіб. Окрім 24 гостей на яхті може розміститися екіпаж з 70 людей!



Яхта Eclipse вважається найдорожчою у світі / Фото getty images

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Якщо ж порахувати загальну вартість яхт, то сума складе майже 5,2 мільярда доларів США. Красиво жити не заборониш!