Если бы тебе предложили провести самоизоляцию на роскошной яхте – ты, думаем, вряд ли отказался бы. И здесь нет ничего удивительного. Попробуем немного помечтать и посмотреть, каковы же самые дорогие частные яхты в мире. Поверь, ты точно будешь пораженным!

Яхта – не только средство передвижения. Это, прежде всего, статусный транспорт, который всем своим видом "кричит", что его владелец миллионер, если не миллиардер. Men 24 проведет тебе короткий экскурс по самым дорогим яхтам мира. Ты однозначно будешь пораженным!

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10 место досталось Octopus Пола Аллена, соучредителю Microsoft. Он, в отличие от филантропа Билла Гейтса, отдает предпочтение дорогим покупкам. Одной из них является 127-метровая яхта с 41 люксом, стоимостью 200 миллионов долларов.



Яхта Octopus принадлежит Полу Аллену, соучредителю Microsoft / Фото Shutterstock

На 9 месте Аль Микраб – суперяхта, которую признали лучшей в 2009 году. Она вмещает 24 человека, а стоит 250 миллионов долларов. 8 ступенька за российским миллиардером Алишером Усмановым, владельцем Dilbar – одной из самых тяжелых яхт в мире . Она весит более 15 тонн. Также яхта оснащена 2 вертолетными парками, а также закрытым бассейном. Площадь яхты 3800 квадратных метров, а стоит она 256 миллионов долларов.



Dilbar – одна из самых тяжелых яхт / Фото shutterstock

На 7 позиции Аль-Саид, яхта, построенная для султана Омана в 2008 году . Она достигает 155 метров в длину. О "начинке" судна известно немного. Известно, что на яхте есть концертный зал, который вмещает оркестр из 50 музыкантов. Стоит судно 300 миллионов долларов.

Можно сказать, что шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, премьер-министр ОАЭ, а также российский миллиардер Андрей Мельниченко делят 5 и 6 место рейтинга . У первого во владении яхта за почти 400 миллионов долларов. Она достигает 162 метра в длину, оснащена вертолетной площадкой, а также мозаичным бассейном. Вмещается в ней 24 пассажира. За такие же деньги свою моторную яхту купил Мельниченко. Она может похвастаться 7 роскошными каютами и 3 бассейнами, 1 из которых имеет стеклянное дно.

Яхта Serene Yacht наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, которого очень боится мир и уважает Дональд Трамп, заняла 4 место нашего рейтинга. Стоит она 560 миллионов долларов.

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На десерт оставляем для тебе 3 сам ы е дорогие яхты!

3. Rising Sun, 590 миллионов долларов

Эта яхта принадлежит Дэвиду Геффену, американскому бизнес-магнату. В длину она достигает 139 метров, а также может похвастаться баскетбольной площадкой.



Rising Sun принадлежит американскому бизнес-магнату Дэвиду Геффену / Фото из открытых источников

2. Azzam, 600 миллионов долларов

Длина этой яхты составляет 180 метра (ранее она была одной из крупнейших в мире). Интересно, что точно неизвестно, кто является ее владельцем. Говорят, что принадлежит судно королевской семьи Абу-Даби, но никто это ни подтверждает, ни опровергает.



Говорят, Azzam принадлежит королевской семье Абу-Даби / Фото Shutterstock

1. Eclipse, 1,9 миллиарда долларов

Первую позицию занимает миллиардер Роман Абрамович с его яхтой Eclipse, которая стоит 1,9 миллиарда долларов. Он поставил настоящий рекорд еще в 2010 году. А сама яхта оборудована 2 вертодромами, имеет 24 каюты, 2 бассейна (1 из них можно превратить в танцпол), а также несколькими гидромассажными ваннами. А еще в оснащение входят подводная лодка на 3 человек. Кроме 24 гостей на яхте может разместиться экипаж из 70 человек!



Яхта Eclipse считается самой дорогой в мире / Фото getty images

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