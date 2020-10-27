Если тебе кажется порно слишком банальным, то мы рекомендуем насладиться жаркими эротическими сценами, которые можно увидеть на Netflix. К твоему вниманию 10 самых горячих секс-сцен, которые затмят порнофильмы!

В какой-то момент ты начинаешь понимать, что порно слишком очевидно и не позволяет проявлять фантазию. Зато в этом зрителю прекрасно помогают ленты и сериалы, которые буквально пронизаны сексом. На Men 24 лови подборку из горячих сексуальных сцен, которые можно увидеть на Netflix.

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К слову, ты можешь воспользоваться ею, если хочешь проверить реакцию твоей любимой на порно. Так или иначе, но персонажи этих лент тоже занимаются сексом. Хоть и не на самом деле. Здесь мы рассказывали, как же на самом деле снимают секс-сцены в кино . Ты будешь потрясен, гарантируем!

Секс-сцены в кино могут возбуждать не хуже, чем порно. И здесь нет ничего удивительного, ведь профессиональные режиссеры, операторы, сценаристы и актеры делают все для того, чтобы горячая сцена на несколько секунд сильно взбудоражила твоё воображение.

1. Она должна иметь все

She's Gotta Have It

Героиня сериала Спайка Ли – Нола Дарлинг, бисексуальная художница. Она стремится оставаться верной своим принципам и мечтам, наслаждаясь тремя любовниками.

2. Ощущение

The Feels

Этот невероятный сериал рассказывает нам о лесбийской паре, которая готовится связать себя узами брака. Правда, сомнения заставили снять розовые очки. Во время девичника оказалось, что одна из них никогда не получала оргазм...

3. Чувства8

Sense8

К твоему вниманию история от сестер Вачовски. Она рассказывает нам о восьми людях, которых объединяет психическая связь. Они исследуют любовь, а также регулярно занимаются оргиями. Этот сериал выбрасывает из жизни все табу.

4. 365 дней

365 Days

Герои этого сериала излучают страсть. Польский эротический триллер рассказывает нам о мафиози, который берет в плен женщину и дает ей всего год, чтобы она его полюбила!

5. Ниже ее рта

Below Her Mouth

Это история любви, которая показывает эмоциональные и физические сплетения тайного романа между двумя женщинами.

6. Ведьмак

The Witcher

Вот только не рассказывай, что ты никогда не слышал о Ведьмаке. У нас есть как минимум одна причина взглянуть этот сериал: Геральт (Генри Кавилл) и Йеннифэр из Венгерберга познакомились во время страстной оргии. Кажется, аргумент исчерпывающий!

7. Элита

Elite

Герои сериала богатые, красивые и в основном бисексуальные. И именно последний фактор позволяет экспериментировать в отношениях, формируя неожиданные пары и даже тройки. Если ты всегда задумывался над сексом втроем и хотел предложить попробовать его своей девушке – посмотри вместе с ней этот сериал.

8. Дом цветов

The House of Flowers

Это крутая черная комедия, которая рассказывает о грязных секретах. Спойлер: в третьем сезоне авторы возвращаются в прошлое, чтобы показать нам всем главную героиню Викторию в молодости. Тогда она была беззаботная и сильно грешила.

9. Видоизмененный углерод

Altered Carbon

Это научно-фантастический сериал. В нем одна из главных героинь, Мириам, – чрезвычайно роковая женщина, которая пытается всеми силами соблазнить главного героя, чтобы тот отказался от своей миссии. Один из методов ее влияния – секс, конечно же!

10. Легкий

Easy

Это многогранная история друзей из Чикаго, которые слоняются современным лабиринтом, построенным из любви, секса, новых технологий и массовой культуры. Здесь можно наблюдать и за сексом втроем, и за БДСМ-практиками.

И теперь тебе не нужно оправдываться, если любимая постучит тебя за просмотром чего-то горяченького. Ты всего лишь смотришь сериалы Netflix. Ничего криминального!