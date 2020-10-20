Часто можна почути: "Та жінка ніколи такого не робить!" Та робить. Просто не говорить про це. А сьогодні Men 24 розповідає про те, про що жінки соромляться говорити, хоча нічого сороміцького насправді у тому немає.

Мовиться, до слова, не про якусь конкретну жінку, і тим більше не про всіх загалом, а тільки про збірний зі стереотипних уявлень образ. Ці стереотипи Men 24 спробує розвіяти.

Цікавинка 7 геніальних винаходів жінок, якими залюбки користуються чоловіки

Трохи зі серйозного

Жінки займаються сексом на першому побаченні

Насправді секс на першому побаченні не є "ознакою" якоїсь статі. Це особистий вибір кожної людини, який залежить від безлічі факторів – від лібідо до настрою у певний момент часу та збігу обставин.

Але – так, жінки теж, буває, займаються сексом на першому побаченні. І якщо з тобою стався саме такий випадок… Що ж, май на увазі: дуже часто це означає, що серйозні стосунки з тобою її не цікавлять.



Бажання мати секс на першому побаченні не є лише "чоловічою" прерогативою / Фото pixabay

Жінки переглядають повідомлення у телефоні свого партнера

Так, навіть людина з дуже міцною витримкою рано чи пізно може зірватися. Ну, що порадити? Ані відбитки пальців, ані паролі тут не допоможуть – повір, жінка все це розгадає.

Тому – просто не пиши дурниць.

Жінки пісяють у душі

І нічого тут соромитися – твій душ, твої правила. Звісно, якщо це душ на пляжі, в басейні чи в іншому громадському місці…

То варто схаменутися й згадати, що туалет зазвичай теж десь поруч. Так, так, це тебе стосується. Жінки про це й так знають.



А з чого ти взагалі взяв, що жінка у душі поводиться інакше, ніж чоловік? / Фото pixabay

Жінки дивляться порно

Так, жінки на pornhub вміють шукати розділи, які їх цікавлять, ще швидше за тебе.

Не знаємо, правда, чи ця інформація тебе потішить.

Жінки симулюють оргазм

Маємо визнати – таке буває, але жінка не розповість про це своєму партнеру. Ба більше, запевнятиме, що прикидатися з тобою їй ніколи не доводиться.

Що робити, щоб такого не було? Почни з цього: "Як вдовольнити жінку в ліжку: 4 "обов'язково" і 4 "у жодному разі".



Не хвилюйся, твоя партнерка не симулює. Не віриш? Спитай у неї сам / Фото pixabay

І трохи з не надто серйозного

Жінки пишуть в інстаграмі про наміри, які ніколи не збираються втілювати

"Я піду у тренажерний зал", "пробіжу марафон", "вийду заміж за арабського принца" – от просто завтра. Все, що завгодно можна написати в інстаграмі.

Але який сенс це робити реально, якщо свої сімсот лайків пост вже зібрав?

Жінки роблять 50 селфі поспіль, поки не вийде ідеальний кадр

Аякже, бо лише селфі може передати всю красу.

Ти хіба не знав?



Для ідеального селфі саме цієї кицьки час іще не прийшов / Фото pixabay

Жінки уявляють, як будуть виглядати вагітними

І для цього випинає живіт. Або підкладає під одяг сторонні предмети на кшталт подушки або…

Або кота.

Жінки планують уявне весілля

Посадити цьотку Алісу якнайдалі від музик, бо будемо слухати лише Бетховена. А вуйка Петра – далеко від фуршетного столу, бо будемо пити тільки квас. Пелюсток треба замовити кошиків зо три, а…

Десь так міркує дівчина, щойно повернеться додому з першого побачення. Якщо, звісно, ти їй сподобався.



Але, хай там як, бажаємо всім гарного весілля – хоч уявного, хоч реального / Фото pixabay

Жінки провокують скандали

Під цим заголовком мало бути розлоге й аргументоване пояснення, але дехто влаштував автору скандал.

Тож довелося терміново закінчувати статтю.

Насамкінець Знайомство в тіндері: поради чоловікам, яких дурниць не писати у профілі