Часто можно услышать: "Да женщина никогда такого не делает!" Да делает. Просто не говорит об этом. А сегодня Men 24 рассказывает о том, о чем женщины стесняются говорить, хотя ничего постыдного самом деле в этом нет.

Речь идет, к слову, не о какой-то определенной женщине, и тем более не обо всех вообще, а только о сборном со стереотипных представлений образе. Эти стереотипы Men 24 попытается развеять.

Интересность 7 гениальных изобретений женщин, которыми охотно пользуются мужчины

Немного из серьезного

Женщины занимаются сексом на первом свидании

На самом деле секс на первом свидании не является "признаком" какого-либо пола. Это личный выбор каждого человека, который зависит от множества факторов – от либидо до настроения в данный момент времени и стечения обстоятельств.

Но – да, женщины тоже, бывает, занимаются сексом на первом свидании. И если у тебя выпал именно такой случай… Что ж, имей в виду: очень часто это означает, что серьезные отношения с тобой ее не интересуют.



Желание иметь секс на первом свидании не является только "мужской" прерогативой / Фото pixabay

Женщины читают сообщения на телефоне своего партнера

Да, даже человек с очень крепкой выдержкой рано или поздно может сорваться. Ну, что посоветовать? Ни отпечатки пальцев, ни пароли здесь не помогут – поверь, женщина все это разгадает.

Поэтому – просто не пиши глупостей.

Женщины писают в душе

И нечего тут стесняться – твой душ, твои правила. Конечно, если это душ на пляже, в бассейне или в другом общественном месте...

То стоит опомниться и вспомнить, что туалет обычно тоже где-то рядом. Да, да, это тебя касается. Женщины об этом и так знают.



А с чего ты вообще взял, что женщина в душе ведет себя иначе, чем мужчина? / Фото pixabay

Женщины смотрят порно

Ага, женщины на pornhub умеют искать интересующие их еще быстрее, чем умеешь ты.

Мы не знаем, правда, обрадует ли тебя эта информация.

Женщины симулируют оргазм

Должны признать – такое бывает, но женщина не расскажет об этом своему партнеру. Более того, будет уверять, что притворяться с тобой ей никогда не приходится.

Что делать, чтобы такого не было? Начни с этого: "Как удовлетворить женщину в постели: 4 "обязательно" и 4 "ни в коем случае" .



Не волнуйся, твоя партнерша не симулирует. Не веришь? Спроси у нее сам / Фото pixabay

И чуть из не слишком серьезного

Женщины пишут в инстаграме о намерениях, которые никогда не собираются воплощать

"Я пойду в тренажерный зал", "пробегу марафон", "выйду замуж за арабского принца" – вот просто завтра. Да что угодно можно написать в инстаграме.

Но какой смысл это делать реально, если свои семьсот лайков пост уже собрал?

Женщины делают 50 селфи подряд, пока не получится идеальный кадр

Конечно, потому что только селфи может передать всю красоту.

Ты разве не знал?



Время для идеального селфи именно этой киски еще не пришло / Фото pixabay

Женщины представляют, как будут выглядеть беременными

И для этого выпячивает живот. Или подкладывает под одежду посторонние предметы вроде подушки или...

Или кота.

Женщины планируют мнимую свадьбу

Посадить тьотку Алису подальше от музыкантов, иначе будем слушать только Бетховена. А дядюшку Петра – далеко от фуршетного стола, иначе пить будем только квас. Лепестков надо заказать корзины три, а...

Где-то так рассуждает девушка, как только вернется домой с первого свидания. Если, конечно, ты ей понравился.



Но, как бы там ни было, желаем всем хорошей свадьбы – хоть мнимой, хоть реальной / Фото pixabay

Женщины провоцируют скандалы

Под этим заголовком должно было быть пространное и аргументированное объяснение, но кое-кто устроил автору скандал.

Поэтому пришлось срочно заканчивать статью.