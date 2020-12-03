У сучасному світі на тлі пандемії COVID-19 віддалена робота стає все більш популярною та затребуваною. Одним із наслідків цього є міцне вкорінення у мові так званих фразових дієслів, якими користуються у всьому світі, у якій країни чи в якій компанії ти б не працював.

Фразове дієслово – стійка зв'язка дієслова з прийменником, у якій дієслово зазвичай втрачає звичне значення, а сама зв'язка набуває особливого загальнозрозумілого сенсу.

Сьогодні Men 24 розповість про 10 таких висловів – зв'язок, які увійшли до української мови з англійської.

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Усі вони – цілком зрозумілі для будь-якого працівника на віддаленій роботі у будь-якій країні світу та належать до категорії must know ("необхідно знати").

10 корисних висловів для віддаленої роботи

Log in – логінитися

Приклад англійською: I have a Zoom meeting in 3 minutes but I can't log in!

Переклад українською: У мене зум-конференція через 3 хвилини, а я не можу залогінитися!

Burn out – вигоряти

Приклад англійською: I thought we'd be relaxing during quarantine. Instead, I feel burnt out.

Переклад українською: Я думав, на карантині можна буде розслабитися. Натомість я просто вигорів.



"Залогінився… Працюю… Тепер головне – не вигоріти" / Фото unsplash

Turn off – вимикати

Приклад англійською: Sorry, guys, the upstairs neighbor is drilling, so I will turn off my microphone.

Переклад українською: Хлопці, даруйте, сусід зверху щось свердлить, тому я поки вимикаю мікрофон.

Call up – телефонувати (рідше), встановити аудіозв'язок (частіше)

Приклад англійською: Your report is full of flaws. Let's call up to manage it.

Переклад українською: У твоєму звіті купа помилок. Треба вийти на аудіозв'язок та розібрати їх.

Knuckle down – зосередитися, взятися за роботу

Приклад англійською: One more episode of "The Queen's Gambit" and I'll knuckle down to the render.

Переклад українською: Ще одна серія "Ферзевого гамбіту", і я грунтовно візьмусь за рендери (виконання завдань).

Knock off – завершувати роботу

Приклад англійською: What time do you knock off work? Let's go to online bar and take a dram about 8 p.m.

Переклад українською: О котрій роботу завершуєш? Нумо годині о 8 сходімо в онлайн-бар, перекинемо штофик.

До слова Штоф, напівштоф, штофик – що це таке і звідки взялося



"Як добре, коли можна порозумітися з кожним, де б він не був" / Фото unsplash

Hang up – закінчувати розмову

Приклад англійською: The contractor hung up on me in the middle of a call. How rude!

Переклад українською: Підрядник припинив розмову, обірвавши мене на півслові. Як грубо!

Work yourself up – накручувати себе

Приклад англійською: I got so worked up before my pitch that I stammered the whole time.

Переклад українською: Я так себе накрутив перед захистом проєкту, що гикав увесь виступ.

To be jammed up – зашиватися від роботи

Приклад англійською: Let's cut a date. I'm completely jammed up with work right now.

Переклад українською: Варто скасувати зустріч. Я просто зашиваюся (по шию у справах).

Lay off – скорочувати, звільняти

Приклад англійською: I hope they won't lay anyone off because of the second wave.

Переклад українською: Сподіваюся, через цю другу хвилю коронавірусу нікого не скоротять.

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