В современном мире на фоне пандемии COVID-19 удаленная работа становится все более популярной и востребованной. Одним из последствий этого является прочное укоренение в языке так называемых фразовых глаголов, которыми пользуются во всем мире, в какой бы стране или в какой бы компании ты не работал.

Фразовый глагол – устойчивая связка глагола с предлогом, в которой глагол обычно теряет привычное значение, а сама связка приобретает особый общепонятный смысл.

Сегодня Men 24 расскажет о 10 таких высказываниях – связках, которые пришли в украинский язык с английского.

Обрати внимание Время летит, но пилот – ты: как стать более продуктивным на работе по методу "90 на 30"

Все они – вполне понятны для любого работника на удаленной работе в любой стране мира и относятся к категории must know ("необходимо знать").

10 полезных выражений для удаленной работы

Log in – логиниться

Пример на английском: I have a Zoom meeting in 3 minutes but I can not log in!

Перевод на украинский: У мене зум-конференція через 3 хвилини, а я не можу залогінитися!

Burn out – выгорать

Пример на английском: I thought we'd be relaxing during quarantine. Instead, I feel burnt out.

Перевод на украинский: Я думав, на карантині можна буде розслабитися. Натомість я просто вигорів.



"Залогинился... Работаю... Теперь главное – не выгореть" / Фото unsplash

Turn off – выключать

Пример на английском: Sorry, guys, the upstairs neighbor is drilling, so I will turn off my microphone.

Перевод на украинский: Хлопці, даруйте, сусід зверху щось свердлить, тому я поки вимикаю мікрофон.

Call up – звонить (реже), установить аудиосвязь (чаще)

Пример на английском: Your report is full of flaws. Let's call up to manage it.

Перевод на украинский: У твоєму звіті купа помилок. Треба вийти на аудіозв'язок та розібрати їх.

Knuckle down – сосредоточиться, взяться за работу

Пример на английском: One more episode of "The Queen's Gambit" and I'll knuckle down to the render.

Перевод на украинский: Ще одна серія "Ферзевого гамбіту", і я грунтовно візьмусь за рендери (виконання завдань).

Knock off – завершать работу

Пример на английском: What time do you knock off work? Let's go to online bar and take a dram about 8 p.m.

Перевод на украинский : О котрій роботу завершуєш? Нумо годині о 8 сходімо в онлайн-бар, перекинемо штофик.

К слову Штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось



"Как хорошо, когда можно найти общий язык с каждым, где бы он ни был" / Фото unsplash

Hang up – заканчивать разговор

Пример на английском: The contractor hung up on me in the middle of a call. How rude!

Перевод на украинский: Підрядник припинив розмову, обірвавши мене на півслові. Як грубо!

Work yourself up – накручивать себя

Пример на английском: I got so worked up before my pitch that I stammered the whole time.

Перевод на украинский: Я так себе накрутив перед захистом проєкту, що гикав увесь виступ.

To be jammed up – зашиваться от работы

Пример на английском: Let's cut a date. I'm completely jammed up with work right now.

Let's cut a date. I'm completely jammed up with work right now. Перевод на украинский: Варто скасувати зустріч. Я просто зашиваюся (по шию у справах).

Lay off – сокращать, увольнять

Пример на английском: I hope they will not lay anyone off because of the second wave.

Перевод на украинский: Сподіваюся, через цю другу хвилю коронавірусу нікого не скоротять.