10 современных английских фраз для удаленной работы, которые нужно знать
В современном мире на фоне пандемии COVID-19 удаленная работа становится все более популярной и востребованной. Одним из последствий этого является прочное укоренение в языке так называемых фразовых глаголов, которыми пользуются во всем мире, в какой бы стране или в какой бы компании ты не работал.
Фразовый глагол – устойчивая связка глагола с предлогом, в которой глагол обычно теряет привычное значение, а сама связка приобретает особый общепонятный смысл.
- Сегодня Men 24 расскажет о 10 таких высказываниях – связках, которые пришли в украинский язык с английского.
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Все они – вполне понятны для любого работника на удаленной работе в любой стране мира и относятся к категории must know ("необходимо знать").
10 полезных выражений для удаленной работы
Log in – логиниться
- Пример на английском: I have a Zoom meeting in 3 minutes but I can not log in!
- Перевод на украинский: У мене зум-конференція через 3 хвилини, а я не можу залогінитися!
Burn out – выгорать
- Пример на английском: I thought we'd be relaxing during quarantine. Instead, I feel burnt out.
- Перевод на украинский: Я думав, на карантині можна буде розслабитися. Натомість я просто вигорів.
"Залогинился... Работаю... Теперь главное – не выгореть" / Фото unsplash
Turn off – выключать
- Пример на английском: Sorry, guys, the upstairs neighbor is drilling, so I will turn off my microphone.
- Перевод на украинский: Хлопці, даруйте, сусід зверху щось свердлить, тому я поки вимикаю мікрофон.
Call up – звонить (реже), установить аудиосвязь (чаще)
- Пример на английском: Your report is full of flaws. Let's call up to manage it.
- Перевод на украинский: У твоєму звіті купа помилок. Треба вийти на аудіозв'язок та розібрати їх.
Knuckle down – сосредоточиться, взяться за работу
- Пример на английском: One more episode of "The Queen's Gambit" and I'll knuckle down to the render.
- Перевод на украинский: Ще одна серія "Ферзевого гамбіту", і я грунтовно візьмусь за рендери (виконання завдань).
Knock off – завершать работу
- Пример на английском: What time do you knock off work? Let's go to online bar and take a dram about 8 p.m.
- Перевод на украинский: О котрій роботу завершуєш? Нумо годині о 8 сходімо в онлайн-бар, перекинемо штофик.
К слову Штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось
"Как хорошо, когда можно найти общий язык с каждым, где бы он ни был" / Фото unsplash
Hang up – заканчивать разговор
- Пример на английском: The contractor hung up on me in the middle of a call. How rude!
- Перевод на украинский: Підрядник припинив розмову, обірвавши мене на півслові. Як грубо!
Work yourself up – накручивать себя
- Пример на английском: I got so worked up before my pitch that I stammered the whole time.
- Перевод на украинский: Я так себе накрутив перед захистом проєкту, що гикав увесь виступ.
To be jammed up – зашиваться от работы
- Пример на английском: Let's cut a date. I'm completely jammed up with work right now.
- Перевод на украинский: Варто скасувати зустріч. Я просто зашиваюся (по шию у справах).
Lay off – сокращать, увольнять
- Пример на английском: I hope they will not lay anyone off because of the second wave.
- Перевод на украинский: Сподіваюся, через цю другу хвилю коронавірусу нікого не скоротять.
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