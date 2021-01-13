Ніхто достеменно не знає, скільки ще триватимуть карантинні обмеження в Україні та світі. Але всі за ці 9 з лишком місяців зрозуміли, що для заняття спортом не завжди потрібно ходити до тренажерного залу. Наш герой Девід Форман на власному прикладі показав, як 100 відтискань, присідань та підтягувань на день впливають на твоє тіло. Дивися на Men 24, чим закінчився експеримент.

Коли чиновники охорони здоров'я прийняли рішення зачинити тренажерні зали у його штаті, Девід Форман скористався обмеженням, щоб кинути собі виклик. Він вирішив робити 100 підтягувань, 100 відтискань та 100 присідань щодня протягом 30 днів. Гайда дивитися на Men 24, чим закінчився челендж для нього.

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Девід розповідає, що раніше підтримував свою форму бігом. Але завжди був ектоморфом – високим довготелесим парубком (його зріст – 188 сантиметрів, а вага – 73 кілограми). Йому спало на думку внести певні корективи у свій щоденний графік, щоб залишатися активним, і, можливо, наростити м'язову масу.

До звички потрібно звикнути

Девід зізнається, що до нової звички потрібно було звикнути. На його долонях з'явилися неприємні мозолі. Але це не стало на заваді його прогресу. З кожним днем він прокидався сильнішим, ніж очікував. Він не надто турбувався про час на відновлення між тренуваннями, адже зміни в його тілі надихали з кожним днем усе більше.

Після 30 днів і 3000 повторень кожної вправи він дійшов до очевидного висновку: це був експеримент, але його не можна використовувати для щоденного графіку тренувань. Девіда потішив той факт, що об'єм його біцепса зріс майже на 2,5 сантиметра; прес отримав чіткіший рельєф.

Важливий висновок: не завжди має значення, наскільки досконала твоя форма, якщо ти знайдеш оптимальний графік і дотримуватимешся його постійно.

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Зараз він розробляє додаток, який допоможе людям відслідковувати прогрес у реалізації своїх намірів. Це буде весела групова гра, яка дозволить виконувати фітнес-завдання та разом відстежувати / візуалізувати прогрес. Мета додатка – надихнути інших на позитивні зміни у своєму житті.

Ще б той додаток міг змушувати користувача тренуватися, а не лінуватися. А то, підозрюємо, що у тебе на смартфоні теж є кілька програм, які мали б допомагати тобі тренуватися. Що стосується челенджу Девіда, то він показує, що потрібно поставити перед собою ціль, щоб не сходити зі шляху на півдорозі. Але варто також пам'ятати, що такі випробування не можуть стати основою твоїх тренувань. Тіло потребує відпочинку, щоб нарощувалася м'язова маса. Можливо, саме тому зміни не настільки разючі попри той факт, що Девід витискав з себе максимум.

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