Зізнайся, ти ж теж під час свят набрав кілька зайвих кілограмів. І тут зовсім не потрібно себе сварити, адже усе можна з легкістю поміняти. Скористайся кількома простими правилами від Men 24, які допоможуть не лише прибрати живіт, а й отримати омріяні кубики преса.

До твоєї уваги 4 золоті правила, які дозволять не лише позбутися зайвих об'ємів на животі, а й отримати кубики преса. Гайда разом з Men 24 позбуватися того, що ми усі наїли під час свят!

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Цих правил схуднення найкраще дотримуватися у першій половині дня. Тож ми рекомендуємо не спати до обіду, якщо у тебе є бажання позбутися зайвого.

7:00 Зважся

Дослідження науковців показало, що люди, які важилися не менше 6 днів на тиждень, худнули швидше, ніж ті, хто цього не робив. Чому? Можливо, тому що у них була більша мотивація. Ти бачиш як змінюється твоя вага, тож хочеш досягати кращих результатів з кожним днем. Але не варто надто зосереджуватися на своїй вазі. Пам'ятай про те, що іноді вона може стояти на місці тому, що у тебе не лише спалюється жир, а й нарощується м'язова маса.



Не лінуйся щодня зважуватися / Фото K. Aleisha Fetters

7:30 Тренуйся перед сніданком

Неважливо, бігаєш ти чи просто виконуєш зарядку, варто робити це перед сніданком. Тренування натщесерце допомагають швидше позбутися жиру. Але пам'ятай про те, що це має бути легке кардіо. Ще один хороший варіант – прогулятися в хорошому темпі від 30 до 60 хвилин. Натомість перед виснажливими тренуваннями ми наполегливо рекомендуємо попоїсти. Тобі однозначно знадобиться енергія!



Виконуй легкі вправи перед сніданком / Фото unsplash

8:30 Збалансований сніданок

До сніданку слід додавати гриби. Кілька досліджень показали, що вони допомагають придушити ріст жирових клітин. Ба більше: вони дуже смачні, якщо їх приготувати на грилі.



Додай до свого звичного сніданку гриби / Фото unsplash

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9:00 Пий каву

Не варто відмовлятися від кави зранку. Дослідження показали, що чашечка улюбленого напою знижує ризик збільшення ваги, а також підвищення рівня холестерину. Але тут варто пам'ятати, що усі ті лате та капучино надзвичайно калорійні. Тож хочеш схуднути – пересідай на еспресо.



Кава знижує ризик збільшення ваги та підвищення рівня холестерину / Фото unsplash

Але це далеко не все. Не забувай підтримувати водний баланс, вести активний спосіб життя, не сидіти надто довго на одному місці, а також намагатися займатися спортом. Додай до усього цього повноцінний відпочинок. І уже незабаром ти зауважиш, як зайва вага відступає, а на її місці проявляються кубики преса. А тут ми розповімо тобі, як за лічені хвилини зробити сталевий прес як у Серхіо Рамоса.

Не лінуйся ставати скульптором для свого тіла. Усе у твоїх руках, тож гайда з кожним днем ставати кращою версією себе вчорашнього!

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