Чи можна набрати м'язову масу та накачати прес, граючи на консолі? Наш новий герой Чейз Беррон, фахівець в області фізичних проблем, демонструє на своєму каналі, як класичний Nintendo Super Mario допоміг йому більше, ніж будь-який спортзал, щоб удосконалити його тіло. Розповідаємо на Men 24, як йому вдалося перетворити ігри на консолі на можливість розвинути своє тіло.

Блогер Чейз Беррон пояснює, що батькам потрібно позбутися думки, що відеоігри негативно впливають на їхніх дітей. У своєму ролику він розповів, як за допомогою Nintendo Super Mario йому вдалося прокачати власне тіло. Гайда разом з Men 24 розбиратися, як йому це вдалося.

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Потрібно мати мету

"Я вже можу працювати, тренуватися або намагатися прожити власне краще життя. Ця філософія і наука завжди переслідують мене", – починає свою розповідь Беррон.

Чому він вирішив взятися за Super Mario? А все просто: у цій грі є основна місія – порятунок принцеси. Щоправда, для цього потрібно пройти низку дрібних і складних завдань, які допомагають створити "петлю позитивного зворотного зв'язку", у якій є безліч паралелей.

"Головна мета Маріо – врятувати принцесу з замку, і це завжди відображається на його діях. Порятунок принцес – дійсно велика мета, і для її здійснення потрібно багато часу", – додає Беррон.

Тож щоразу, коли ми чогось добиваємося, незалежно від того, багато чи мало, ми отримуємо невелику дозу дофаміну. Спочатку малі цілі стають легкими, потім ти ставиш перед собою складніше завдання, яке потребує докладання більшої кількості зусиль.

Ти повинен продовжувати старанно працювати, щоб досягти кожної мети... Отже, я знав, що повинен взяти свої великі довгострокові цілі та розбити їх на дрібніші, більш здійсненні цілі. Ось що роблять розумні тренери зі своїми фітнес-планами,

– наголосив Чейз у своєму ролику.

Вчися на невдачах

Той, хто бодай раз грав у Super Mario, потрапляв в одну зі смертельних ям, і йому доводилося починати рівень знову. З другої спроби ти знаєш, де розташована пастка, і ти можеш її уникнути. Беррон підходить до своєї програми з фітнесу так само як і до гри Super Mario, коли мовиться про помилки й отримання корисного досвіду з них.

"Тут немає провини, немає сорому, немає незахищеності", – підкреслює Беррон.

Блогер зізнається, що занадто багато їсть, занадто багато п'є та мало спить. Але в якийсь момент він може зупинитися та спробувати піти іншим шляхом. Усе як у популярній комп'ютерній грі. Одного разу Беррон спробував потренуватися під час похмілля. Результат його відверто не вразив. Тож він вирішив до такого стану свій організм не доводити.

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Уникай порівняння з іншими

Беррон наголошує на тому, що у спортзалі, як і за комп'ютером, ти змагаєшся лише з собою. Не потрібно порівнювати себе з тими, хто уже пройшов гру, прокачав тіло, досягнув успіху.

Він рекомендує ставити собі цілі, відслідковувати прогрес і зосередитися на тому, щоб сьогодні ти був кращим, ніж учора.

Зосередься на собі, своєму плані, і коли ти побачиш, що він руйнується, ти можеш просто сказати: "Ой, лишенько!" і рухатися далі,

– додав Беррон.

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Спробуй і ти скористатися порадами Чейза Беррона. Нам здається, що його метод найкраще працює для тих, хто ніяк не може досягнути бажаного результату. Просто спробуй перетворити досягнення рельєфу на гру. І тоді ти хотітимеш пройти її повністю, не боячись помилок і повторних проходжень рівнів.