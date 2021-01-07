Здавалося б, що такого у виконанні відтискань до відмови за один підхід? Це ж займе у тебе кілька хвилин від сили. Гаразд, а якщо ускладнити завдання? Виконувати цю вправу щодня. Щодня протягом року. Наш новий герой цілий рік відтискався до відмови. Читай на Men 24, як це вплинуло на його тіло.

Популярний ютуб-блогер Трой Адашун у новому ролику розповів про челендж, який він собі влаштував у 17-річному віці. Тоді він спробував протягом цілого року відтискатися до відмови. Розповідаємо на Men 24, як це змінило його тіло.

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Кількість не має значення

Блогер переконує, що виконання відтискання щодня до відмови протягом року може дати безліч переваг. І тут немає значення, скільки разів ти зможеш відштовхнутися від підлоги. З часом ти побачиш певні фізичні покращення, які не можуть не тішити.

Але не лише у рості можливостей полягають покращення від такого виду тренувань. Адашун зауважив, що це простий спосіб почати структурувати свої тренування. У тебе буде усього одна справа щодня: єдине завдання, яке потрібно виконати, щоб почуватися відмінно. Це може допомогти підтримати іншу частину твого режиму, якщо будуватимеш його навколо.

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Ти можеш більше

Відтискання до відмови – відмінний спосіб сконцентруватися на думках і нагадати собі, як багато ти можеш зробити, перш ніж виснажиш себе. Навіть для досвідчених спортсменів це може стати відмінним стимулом перестати шкодувати себе під час тренувань.

Ясна річ, що витрачати цілий рік на такий челендж зовсім не обов'язково. Можеш почати з місяця. За 30 днів ти зможеш побачити, наскільки розвинулися твої м'язи, що тепер може твоє тіло та виявити слабкі місця. Наш герой, наприклад, спокійно може виконати понад 50 відтискання за 1 підхід. Але він не збирається на цьому зупинятися, поставивши задачу виконувати 100!

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