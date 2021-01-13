Никто точно не знает, сколько еще будут продолжаться карантин в Украине и мире. Но все за эти 9 с лишним месяцев поняли, что для занятия спортом не всегда нужно ходить в тренажерный зал. Наш герой Дэвид Форман на собственном примере показал, 100 отжиманий, приседаний и подтягиваний в день влияют на твоё тело. Смотри на Men 24, чем закончился эксперимент.

Когда чиновники здравоохранения приняли решение закрыть тренажерные залы в его штате, Дэвид Форман воспользовался ограничением, чтобы бросить себе вызов. Он решил делать 100 подтягиваний, 100 отжиманий и 100 приседаний в день в течение 30 дней. Айда смотреть на Men 24 , чем закончился челлендж для него.

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Дэвид рассказывает, что раньше поддерживал свою форму бегом. Но всегда был эктоморфом – высоким долговязым парнем (его рост – 188 сантиметров, а вес – 73 кг). Ему пришло в голову внести определенные коррективы в свой ежедневный график, чтобы оставаться активным, и, возможно, нарастить мышечную массу.

К привычке нужно привыкнуть

Дэвид признается, что к новой привычке нужно было привыкнуть. На его ладонях появились неприятные мозоли. Но это не помешало его прогрессу. С каждым днем ​​он просыпался сильнее, чем ожидал. Он не слишком беспокоился о времени на восстановление между тренировками, ведь изменения в его теле вдохновляли с каждым днем ​​все больше.

После 30 дней и 3000 повторений каждого упражнения он пришел к очевидному выводу: это был эксперимент, но его нельзя использовать для ежедневного графика тренировок. Дэвида порадовал тот факт, что объем его бицепса вырос почти на 2,5 сантиметра; пресс получил четкий рельеф.

Важный вывод: не всегда имеет значения, насколько совершенна твоя форма, если ты найдешь оптимальный график и будешь придерживаться его постоянно.

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Сейчас он разрабатывает приложение, которое поможет людям отслеживать прогресс в реализации своих намерений. Это будет веселая групповая игра, которая позволит выполнять фитнес-задачи и вместе отслеживать / визуализировать прогресс. Цель приложения – вдохновить других на позитивные изменения в своей жизни.

Еще бы то приложение могло заставлять пользователя тренироваться, а не лениться. А то, подозреваем, что у тебя на смартфоне тоже есть несколько программ, которые должны помогать тебе тренироваться. Что касается челленджа Дэвида, то он показывает, что нужно поставить перед собой цель, чтобы не сдаваться на полпути. Но стоит также помнить, что такие испытания не могут стать основой твоих тренировок. Тело нуждается в отдыхе, чтобы наращивалась мышечная масса. Возможно, именно поэтому изменения не столь разительны несмотря на тот факт, что Дэвид выжимал из себя максимум.