1000 отжиманий в течение часа – это почти 17 отжиманий в минуту. Когда говорится о 17 повторений, на лице появляется улыбка, чего не скажешь о сумасшедшей 1000! Бывший военный Ник Баре решил устроить себе настоящий вызов, попытавшись выполнить за 60 минут 1000 отжиманий. Рассказываем, как он это делал!

По словам Баре, сделать 1000 отжиманий за 2 часа вполне реально, но ему нравится поднимать планку.

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Я люблю отжиматься, поэтому каждую тренировку начинаю со 100 отжиманий. Если нет, значит, в моей тренировке чего-то не хватает. Но 1000 – это уже совсем другая история. Я никогда этого раньше не делал,

– признается он.

После стремительного старта Баре уже делает 135 отжиманий за более 7 минут. Если он продолжит этот темп, то уложится в меньше время. Но очень быстро его темп снижается. Сам же блогер записывает каждое отжимание, чтобы не сбиться со счета.

После 15 минут отжиманий он преодолел отметку в 250 повторений. Ровно четверть за ровно четверть часа. Идеально укладывается в график. Если Баре удастся не отставать от этого темпа, он справится с вызовом, который себе бросил. Однако с каждым последующим отжиманием мышцы устают все больше, но энтузиазм не уменьшается.

Через 35 минут Баре делает 500 отжиманий. Поэтому он уже начал отставать от графика. Ускориться уже не получится, ведь энергия в Ника однозначно начинает заканчиваться. После 600 повторений он чувствует серьезные трудности.

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Заметно проявляется усталость. Баре нужно больше времени для восстановления. И вот приближается первый час. К сожалению, Ник на тот момент сделал 730 отжиманий. Но это его не останавливает. Он продолжает отжиматься несмотря на адскую боль в запястьях.

"Но моя грудь все еще чувствуют себя неплохо", – с улыбкой заметил Баре.

Смотри, как Ник Баре выполнял сумасшедший вызов, который он себе бросил:

Через 1 час и 18 минут Баре выполняет 900 повторений. Всего за 7 минут он выжимает последние 100 и, таким образом, достигает точного времени 1 час 25 минут и 29 секунд. И хотя в час он не уложился, выполнить 1000 отжиманий за полтора часа – тоже невероятное достижение.