Ще у серпні минулого року Аманда Зіто, також відома як The Magpie Flies, влаштувала 24-денну подорож на мотоциклі протяжністю 8000 миль. І ця божевільна авантюра дала їй кілька крутих уроків, якими вона залюбки ділиться з іншими. Men 24 розповідає, чого тебе може навчити тривала подорож на мотоциклі!

Аманда Зіто вирішила не нудитися вдома через коронавірус. Вона влаштувала собі 24-денну подорож на мотоциклі. Блогерці вдалося проїхати 8000 миль, а також отримати кілька цінних уроків. Ними з тобою залюбки ділиться Men 24!

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1. Доберися до табору поки ще світло

В Аманди був щільний графік, тому завжди хотілося використати останню годину денного світла, щоб ще поїздити. Це означає, що влаштовувалася на ночівлю вона тоді, коли стало вже темно. Це складно і не викликає стільки захоплення. Тому блогерка рекомендує приїжджати заздалегідь, щоб не лише встигнути нормально поставити намет, а ще й приготувати собі їсти й відпочити.

2. Бронюй місце у кемпінгу заздалегідь

Це правило, звичайно ж, стосується не лише США. Коронавірус вніс безліч правок у наше життя. І є величезні сумніви, що навесні або влітку воно повернеться до звичного ритму. Тож Аманда рекомендує заздалегідь бронювати місце, щоб не доводилося ночувати десь у лісі поміж лисиць і ведмедів.

3. Потурбуйся про сухість

Ти не можеш передбачити усі вибрики погоди. Тож тобі однозначно потрібно буде мати з собою водонепроникний одяг, а також чохол на мотоцикл. Так ти зможеш уникнути застуди, а також появи корозії на своєму байку. В ідеалі – мати кілька запасних дощовиків і теплих курток.

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4. Дощова муха важлива

Недостатньо просто поставити намет. Аманда рекомендує брати з собою додаткове укриття (його називають дощовою мухою), щоб уникнути конденсації вологи, а також появи небажаної рідини у наметі. Блогерка зазначає, що намет без дощової мухи – робота, виконана на половину.

5. Світло важливе

Якщо ти думаєш, що достатньо мати з собою лише невеликий налобний ліхтар, то це шалена помилка. Для максимального комфорту слід взяти з собою кілька невеликих ліхтарів на батарейках, які можна розвісити у наметі. Ти ж не хочеш сидіти у темряві, очікуючи, коли нарешті твій організм дозволить піти спати.

6. Використовуй водонепроникний чохол для смартфона

У таких подорожах смартфон замінить тобі ще й GPS-навігатор. Тож Аманда рекомендує потурбуватися про водонепроникний чохол, який захистить твій гаджет. А ще він може врятувати твій гаджет тоді, коли ти спонтанно захочеш вибратися до річки. Головне, щоб смартфон не понесло течією кудись у сусіднє село.

7. Зум-об'єктив у подорожах незамінний

Якщо ти любиш подорожувати, то зум-об'єктив на смартфоні або камері однозначно знадобиться. Буває так, що об'єкт зйомки розташований надто далеко, тому для створення ідеального кадру слід трішки наблизити його. Тим паче, що зум-об'єктиви прибирають небажане викривлення по краях кадру. Тому Аманда дуже оцінила свій iPhone 11 Pro під час подорожі.

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Ми маємо надію, що у 2021 році ти матимеш можливість використати у житті поради, які дала Аманда. І навіть якщо кордони будуть усе ще закриті – гайда вивчати Україну. Гарантуємо, що ти ще багато красивих місць нашої країни не бачив!