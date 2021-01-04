Еще в августе прошлого года Аманда Зито, также известная как The Magpie Flies, устроила 24-дневное путешествие на мотоцикле протяженностью 8000 миль. И эта безумная авантюра дала ей несколько крутых уроков, которыми она охотно делится с другими. Men 24 рассказывает, чему может научить длительное путешествие на мотоцикле!

Аманда Зито решила не скучать дома из-за коронавируса. Она устроила себе 24-дневное путешествие на мотоцикле. Блогерше удалось проехать 8000 миль, а также получить несколько ценных уроков. Ими с тобой охотно делится Men 24 !

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1. Доберись в лагерь пока еще светло

В Аманды был плотный график, поэтому всегда хотелось использовать последний час дневного света, чтобы еще поездить. Это означает, что устраивалась на ночлег она тогда, когда стало уже темно. Это сложно и не вызывает столько восторга. Поэтому блогерша рекомендует приезжать заранее, чтобы не только успеть нормально поставить палатку, но и приготовить себе еду и отдохнуть.

2. Бронируй место в кемпинге заранее

Это правило, конечно же, касается не только США. Коронавирус внес множество поправок в нашу жизнь. И есть огромные сомнения, что весной или летом она вернется к привычному ритму. Поэтому Аманда рекомендует заранее бронировать место, чтобы не приходилось ночевать где-то в лесу между лисиц и медведей.

3. Позаботься о сухости

Ты не можешь предсказать все выходки погоды. Поэтому тебе однозначно нужно будет иметь с собой водонепроницаемую одежду, а также чехол на мотоцикл. Так ты сможешь избежать простуды, а также появления коррозии на своем байке. В идеале – иметь несколько запасных дождевиков и теплых курток.

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4. Дождевая муха важна

Недостаточно просто поставить палатку. Аманда рекомендует брать с собой дополнительное укрытие (его называют дождевой мухой), чтобы избежать конденсации влаги, а также появления нежелательной жидкости в палатке. Блогерша отмечает, что палатка без дождевой мухи – работа, выполненная на половину.

5. Свет важный

Если ты думаешь, что достаточно иметь с собой лишь небольшой налобный фонарь, то это безумная ошибка. Для максимального комфорта следует взять с собой несколько небольших фонарей на батарейках, которые можно развесить в палатке. Ты же не хочешь сидеть в темноте, ожидая, когда наконец твой организм разрешит пойти спать.

6. Используй водонепроницаемый чехол для смартфона

В таких путешествиях смартфон заменит тебе и GPS-навигатор. Поэтому Аманда рекомендует позаботиться о водонепроницаемом чехле, который защитит твой гаджет. А еще он может спасти твой гаджет тогда, когда ты спонтанно захочешь выбраться к реке. Главное, чтобы смартфон не унесло течением куда-то в соседнее село.

7. Зум-объектив в путешествиях незаменим

Если ты любишь путешествовать, то зум-объектив на смартфоне или камере однозначно пригодится. Бывает так, что объект расположен слишком далеко, поэтому для создания идеального кадра следует немного приблизить его. Тем более, что зум-объективы убирают нежелательные искажения по краям кадра. Поэтому Аманда очень оценила свой iPhone 11 Pro во время путешествия.

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