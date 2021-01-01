Якщо ти вже кілька місяців виконуєш одні й ті ж вправи – не дивуйся, що прогрес стане на паузу. У прокачуванні власного тіла важлива не лише вага та регулярність відвідування залу, а й різноманітність. А ці 3 вправи, якими з тобою ділиться Men 24, допоможуть не лише прокачати тіло, а й визначити слабкі місця!

Ці варіанти присідання допоможуть не лише прокачати своє тіло, а й дозволять визначити, які зони потребують додаткової уваги. Гайда разом з Men 24 перевіряти власне тіло!

Варте уваги Щоб отримати максимальний результат: 8 правил успішного тренування

1. Присідання Зерчера

Це один з найскладніших варіантів присідання, відомий людині. Він не тільки розвиває силу ніг, а й зміцнює твоє руки, спину. Ба більше, присідання Зерчера – не одноманітні, тож ти не матимеш можливості нудьгувати під час їхнього виконання.

Дивися відео, щоб правильно виконувати присідання Зерчера:

2. Присідання Андерсона

Вони приблизно такі ж популярні, як і присідання Зерчера. Але мають низку переваг. Одна з найбільших – подолання "кам'яної" перешкоди в присіданні. Допустімо, тобі складно виконати присяд прямо над паралеллю, що дозволяє тобі підняти штангу з конкретної точки. Тож цей варіант присідання дозволяє практикуватися, але без болісних відчуттів, викликаних повним присядом.

Дивися відео, щоб правильно виконувати присідання Андерсона:

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3. Присідання без зупинки

Фітнес-тренери обожнюють цей тип присідання. Щоправда, назвати його присіданням язик не повертається, але ми не будемо сперечатися. Ця вправа – невіддільна складова тренувань спортсменів, які планують нарощувати м'язову витривалість. Вона також відмінно підходить для нарощування м'язів ніг.

Дивися відео, щоб правильно виконувати присідання без зупинки:

Спробуй виконати ці вправи. Вони не лише допоможуть прокачати твоє тіло, а й дозволять визначити, яка зона потребує додаткової уваги. І не забувай про те, що саме різноманітність вправ і збільшення навантажень принесуть плоди. Тож не стій на місці, друже!

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