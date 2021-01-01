Если ты уже несколько месяцев выполняешь одни и те же упражнения – не удивляйся, что прогресс станет на паузу. В прокачке собственного тела важен не только вес и регулярность посещения зала, но и разнообразие. А эти 3 упражнения, которыми с тобой делится Men 24, помогут не только прокачать тело, но и определить слабые места!

Эти варианты приседания помогут не только прокачать свое тело, но и позволят определить, какие зоны требуют дополнительного внимания. Айда вместе с Men 24 проверять собственное тело!

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1. Приседания Зерчера

Это один из самых сложных вариантов приседания, известный человеку. Он не только развивает силу ног, но и укрепляет твои руки, спину. Более того, приседания Зерчера – не однообразные, поэтому у тебя нет возможности скучать во время их выполнения.

Смотри видео, чтобы правильно выполнять приседания Зерчера:

2. Приседания Андерсона

Они примерно такие же популярны, как и приседания Зерчера. Но имеют ряд преимуществ. Одно из крупнейших – преодоление "каменного" препятствия в приседании. Допустим, тебе сложно выполнить присядьте прямо над параллелью, что позволяет тебе поднять штангу с конкретной точки. Поэтому этот вариант приседания позволяет практиковаться, но без болезненных ощущений, вызванных полным присядом.

Смотри видео, чтобы правильно выполнять приседания Андерсона:

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3. Приседания без остановки

Фитнес-тренеры обожают этот тип приседания. Правда, назвать его приседаниям язык не поворачивается, но мы не будем спорить. Это упражнение – неотъемлемая составляющая тренировок спортсменов, которые планируют наращивать мышечную выносливость. Она также отлично подходит для наращивания мышц ног.

Смотри видео, чтобы правильно выполнять приседания без остановки:

Попробуй выполнить эти упражнения. Они не только помогут прокачать твоё тело, но и позволят определить, какая зона нуждается в дополнительном внимании. И не забывай о том, что именно разнообразие упражнений и увеличения нагрузок принесут плоды. Поэтому не стой на месте, друг!