Так уже повелося, що пандемія коронавірусу змусила нас брати участь у безлічі челенджів. І спортивні випробування не стали винятком. У них беруть участь як домогосподарки, так і професійні спортсмени. Професійний атлет Нік Сіммондс спробував протягом 30 днів виконувати 300 відтискань. Читай на Men 24, чим закінчився для нього цей челендж.

На своєму ютуб-каналі двічі олімпієць Нік Сіммондс розповів, як протягом 30 днів виконував 300 відтискань. Він вирішив не очікувати, коли нарешті відчиняться спортзали, влаштувавши собі справжній челендж. На це його надихнув блогер Брауні, який одного разу виконував по 200 відтискань протягом 30 днів. Нік же підвищив ставку. Дивися на Men 24, як олімпієць виконував по 300 відтискань протягом цілого місяця!

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Ролик Сіммондс починає з замірів своїх параметрів:

Правий біцепс – 36,8 сантиметра;

Лівий біцепс – 34,7 сантиметра;

Об'єм грудей – 124,4 сантиметра.

Спочатку давалося не просто

Олімпієць подумав, що зможе виконувати по 100 безперервних відтискань. Але, звичайно ж, тіло йому сказало, що так він далеко не зайде. Усього через 1 день його груди настільки боліли, що він вирішив придумати план, розбиваючи відтискання на невеликі частини. Тож він вирішив виконувати 300 відтискань, але протягом дня.

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До 7 дня краще спортсмену не стало. Як каже Сіммондс: "Думаю, я повинен нагадати собі, що іноді, коли ти робиш ці речі, стає важче, перші ніж стане легше". Так він відсилається до тренувань з бігу. Тож протягом наступних 3 тижнів Нік намагається збільшити масштаби своїх віджимань. Він виконує 30 підходів по 10 відтискань протягом усього дня.

Після останнього ривка настав час для великого відкриття. Сіммондсу вдається додати невеликий об'єм до свого лівого біцепса (36,8 сантиметра), але не до правого. Що стосується грудей, то він бачить разючий приріст (129,5 сантиметра).

Дивися, як Нік Сіммондс виконував відтискання протягом 30 днів:

Тож ти теж можеш спробувати долучитися до цього божевільного челенджу. Головне – не робити помилок Ніка Сіммондса. Не варто відразу ж робити десятки відтискань. Розділи їх на велику кількість підходів, щоб впоратися з поставленим завданням і не здаватися на півдорозі!

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