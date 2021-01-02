Так уж повелось, что пандемия коронавируса заставила нас участвовать во множестве челленджей. И спортивные испытания не стали исключением. В них принимают участие как домохозяйки, так и профессиональные спортсмены. Профессиональный спортсмен Ник Симмондс попытался в течение 30 дней выполнять 300 отжиманий. Читай на Men 24, чем закончился для него этот челлендж.

На своем ютьюб-канале дважды олимпиец Ник Симмондс рассказал, как в течение 30 дней выполнял 300 отжиманий. Он решил не ждать, когда наконец откроются спортзалы, устроив себе настоящий челлендж. На это его вдохновил блогер Брауни, который однажды выполнял по 200 отжиманий в течение 30 дней. Ник же повысил ставку. Смотри на Men 24 , как олимпиец выполнял по 300 отжиманий в течение целого месяца!

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Ролик Симмондс начинает с замеров своих параметров:

Правый бицепс – 36,8 сантиметра;

Левый бицепс – 34,7 сантиметра;

Объем груди – 124,4 сантиметра.

Сначала давалось не просто

Олимпиец подумал, что сможет выполнять по 100 непрерывных отжиманий. Но, конечно же, тело ему сказало, что так он далеко не зайдет. Всего через 1 день грудь настолько болела, что он решил придумать план, разбивая отжимания на небольшие части. Поэтому он решил выполнять 300 отжиманий, но в течение дня.

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К 7 дню лучше спортсмену не стало. Как говорит Симмондс: "Думаю, я должен напомнить себе, что иногда, когда ты делаешь эти вещи, становится труднее, прежде чем станет легче" . Так он отсылается к тренировкам в беге. Поэтому в течение последующих 3 недель Ник пытается увеличить масштабы своих отжиманий. Он выполняет 30 подходов по 10 отжиманий в течение всего дня.

После последнего рывка настало время для великого открытия. Симмондсу удается добавить небольшой объем к своему левому бицепсу (36,8 сантиметра), но не к правому. Что касается груди, то он видит поразительный прирост (129,5 сантиметра).

Смотри, как Ник Симмондс исполнял отжимания в течение 30 дней:

Поэтому ты тоже можешь попробовать присоединиться к этому сумасшедшему челленджу. Главное – не делать ошибок Ника Симмондса. Не стоит сразу же делать десятки отжиманий. Раздели их на большое количество подходов, чтобы справиться с поставленной задачей и не сдаваться на полпути!