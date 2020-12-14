Віджимання – одна з найпопулярніших вправ, яку виконують по всьому світу. Але ми переконані, що ти не підозрював, що це не просто притискання носом до підлоги й назад. Men 24 розповість тобі про 5 речей, які ти дізнаєшся, якщо віджиматимешся щодня!

Тож прочитай поради від Men 24 перед тим, як почати віджиматися сьогодні!

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1. Віджимання на колінах далеко не заведе

Віджимання від колін – дійсно вправа для новачків. Вони дозволяють задати початок тренуванню верхньої частини тіло, але швидко втрачають свою ефективність. Фітнес-тренери наголошують на тому, що найскладніша частина руху – утримувати все тіло в одній площині. Тож не варто зациклюватися на віджиманнях на колінах, якщо хочеш прокачати своє тіло!



Тренери рекомендують не зациклюватися на віджиманнях на колінах / Фото istock

2. Це дійсно рух усього тіла

Здавалося б, під час віджимання прокачуються лише руки, груди, плечі. Але це не зовсім так. Віджимання – робота грудних м'язів (груди), дельтоподібних м'язів (плече) та трицепсів (верхня частина руки) і ще... прокачуються м'язи твоїх ніг, сідниць. Щоправда, з поправочкою: усе це відбувається, якщо ти правильно виконуєш цю вправу. В інакшому випадку дійсно може прокачуватися лише якась частина твого тіла.



Запам'ятай, що віджимання – рух усього тіла / Фото istock

3. Мовиться про вирівнювання всього тіла

Основна проблема кожного, хто віджимається, – навчитися вирівняти тіло. Спробуй зняти на відео процес виконання цієї вправи. Ти нарешті зможеш побачити, що десь халявиш або недопрацьовуєш. Тож спробуй уявити, що ти виконуєш планку. Твоє тіло повинне бути натягнутим, а всі м'язи – напруженими.



Уяви, що віджимання – це планка / Фото shutterstock

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4. Віджимання на похилій лаві змінюють правила гри

Тренери пропонують додати віджимання на похилій лаві, журнальному столику, дивані. Не зациклюйся на підлозі. Це полегшує навантаження, змінює діапазон рухів. Відштовхуючись від дивана, ти зможеш виконати значно більше підходів, ніж зазвичай. Це теж прогрес!



Можеш спробувати віджиматися на лаві / Фото adobestock

5. Віджимання – навичка, тож прокачуй її

Якщо ти терпіти не можеш віджимання та чекаєш, коли нарешті покінчиш з цією вправою, – спробуй змінити підхід. Вбий собі в голову, що ця вправа позитивно впливає на твою поставу, що вона дозволяє тобі отримувати омріяний рельєф. З кожним днем ти зможеш виконувати більше підходів, отримувати більше задоволення та бачити результати своїх старань.



Віджимання – навичка, яку потрібно прокачати / Фото adobestock

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Віджимання – крута вправа, якщо її полюбити. Спробуй насолодитися процесом і зосередитися лише на тому, яким має бути твоє тіло під час виконання. Це дозволить досягнути бажаного результату, а також вкотре переконатися, що ти можеш значно більше, ніж здається на перший погляд.