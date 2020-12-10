Звичайно ж, можна відвідувати безліч мотиваційних лекцій з тренерами, які допоможуть прокачати твій бізнес. Але не варто забувати також і про корисну літературу, яка дозволить прокачати свої скіли та знання. Men 24 ділиться з тобою підбіркою крутих книг, які повинні бути у бібліотеці кожного чоловіка, котрий цікавиться бізнесом.

Відразу ж зауважимо, що ці книжки не допоможуть тобі відразу ж стати багатим, а твоєму бізнесу процвітати. Але вони дадуть тобі можливість інакше глянути на ведення справ, а також прокачати свої сильні сторони. Тож читай добірку від Men 24!

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"Фінансист". Теодор Драйзер

Уроки з книжки. Вона дозволить тобі навчитися працювати з грішми у звичному для них круговороті, а також покаже реалії ринку, сповненого монополіями.

Ти зрозумієш, що бізнес – не лише про дорогі та розкішні яхти, а й про неймовірні ризики та втрати. Фінансові, звичайно ж! Якщо ти хочеш збагнути суть фінансів у діяльності підприємця та й узагалі проникнутися духом цього світу, – книга "Фінансист" саме для тебе. Вона розповість тобі про героя, котрий пережив Громадянську війну, а тепер шукає способи заробити гроші. Він починає темну гру, що й стало причиною його ув'язнення. Нова свобода почалася з нової монополії, гри на життя, де гроші мають свою роль!



Книга "Фінансист" Теодора Драйзера

"Найбагатший чоловік у Вавилоні". Джордж Семюел Клейсон

Уроки з книжки. Вона дасть тобі базу фінансової мудрості. Текст написаний інформативно та доступно.

Книга насичена фінансовою філософією, а також дозволить тобі зрозуміти, що ж таке – "фінансова грамотність", про яку всі торочать. І найважливіше – у тебе буде достатньо ґрунту для роздумів над тим, що відбувається у твоєму житті та фінансовому плані наразі.



Книга "Найбагатший чоловік у Вавилоні" Джорджа Семюела Клейсона

"Атлант розправив плечі". Айн Ренд

Уроки з книжки. Вона дозволить тобі зрозуміти, як правильно вести бізнес, а також оминати пастки, розставлені повсюди.

Ба більше – саме цю книгу рекомендують прочитати кожному, хто прагне почати свій бізнес. Ти збагнеш, як і чим він живе, що може відбуватися. Не оминув автор увагою й ситуації, які можуть виникати на твоєму шляху після того чи іншого вибору. Ця книга зніме з тебе рожеві окуляри та нагадає тобі, що ведення бізнесу – пастка й авантюра водночас. І лише сміливцям є тут місце!



Книга "Атлант розправив плечі" Айна Ренда

"Шлях". Коносуке Мацусіта

Уроки з книжки. Книга Коносуке Мацусіта навчить тебе розуміти усю важливість внутрішньої філософії бізнесу.

Ти збагнеш, що бізнес – живий організм, а не щось ефемерне. Зможеш інакше глянути на його сприйняття з боку керівника та співробітників. Автор розповість тобі історію однієї з топових компаній світу. А також дасть можливість заглянути у голову того, хто нею керує.



Книга "Шлях" Коносуке Мацусіта

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"Бізнес 21 століття". Роберт Кіосакі

Уроки з книжки. Вона дасть тобі можливість опанувати підприємницьке мислення. Також автор пройдеться фінансовими пірамідами.

Книга "Бізнес 21 століття" дозволить зрозуміти, як же мислить справжній підприємець. Вона також дасть можливість глянути на різні бізнес-процеси, про які ти навіть не здогадувався. Наполегливо не рекомендуємо дочитувати книгу до кінця. Але ти, звичайно ж, можеш робити по-своєму!



Книга "Бізнес 21 століття" Роберта Кіосакі

Ці книги не зроблять наступного ранку тебе бізнес-акулою. Але вони однозначно змінять твоє ставлення до бізнесу, а також дадуть можливість зрозуміти, що ж відбувається за зачиненими дверима. Тож кілька вечорів ми рекомендуємо присвятити хорошій літературі, а серіали зачекають!

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