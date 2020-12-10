Конечно же, можно посещать множество мотивационных лекций с тренерами, которые помогут прокачать твой бизнес. Но не стоит забывать также и о полезной литературе, которая позволит прокачать свои скиллы и знания. Men 24 делится с тобой подборкой крутых книг, которые должны быть в библиотеке каждого мужчины, интересующегося бизнесом.

Сразу же заметим, что эти книги не помогут тебе сразу же стать богатым, а твоему бизнесу процветать. Но они дадут тебе возможность иначе взглянуть на ведение дел, а также прокачать свои сильные стороны. Поэтому читай подборку от Men 24 !

Примечательно 25 правил, которые сделают тебя лучшим после 25 лет

"Финансист". Теодор Драйзер

Уроки из книги. Она позволит тебе научиться работать с деньгами в привычном для них круговороте, а также покажет реалии рынка, полного монополий.

Ты поймешь, что бизнес – не только о дорогих и роскошных яхтах, но и о невероятных рисках и потерях. Финансовых, конечно же! Если ты хочешь понять суть финансов в деятельности предпринимателя и вообще проникнуться духом этого мира, – книга "Финансист" именно для тебя. Она расскажет тебе о герое, который пережил Гражданскую войну, а теперь ищет способы заработать деньги. Он начинает темную игру, что и стало причиной его заключения. Новая свобода началась с новой монополии, игры на жизнь, где деньги имеют свою роль!



Книга "Финансист" Теодора Драйзера

"Самый богатый человек в Вавилоне". Джордж Сэмюэл Клейсона

Уроки из книги. Она даст тебе базу финансовой мудрости. Текст написан информативно и доступно.

Книга насыщена финансовой философией, а также позволит тебе понять, что же такое – "финансовая грамотность", о которой все твердят. И самое важное – у тебя будет достаточно почвы для размышлений о том, что происходит в твоей жизни и финансовом плане здесь и сейчас.



Книга "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэла Клейсона

"Атлант расправил плечи". Айн Рэнд

Уроки из книги. Она позволит тебе понять, как правильно вести бизнес, а также обходить ловушки, расставленные повсюду.

Более того – именно эту книгу рекомендуют прочитать каждому, кто хочет начать свой бизнес. Ты поймешь, как и чем он живет, что может происходить. Не обошел автор вниманием и ситуации, которые могут возникать на твоем пути после того или иного выбора. Эта книга снимет с тебя розовые очки и напомнит тебе, что ведение бизнеса – ловушка и авантюра одновременно. И только смельчакам здесь место!



Книга "Атлант расправил плечи" Айна Рэнда

"Путь". Коносукэ Мацусита

Уроки из книги. Книга Коносукэ Мацусита научит тебя понимать всю важность внутренней философии бизнеса.

Ты поймешь, что бизнес – живой организм, а не что-то эфемерное. Сможешь иначе взглянуть на его восприятие со стороны руководителя и сотрудников. Автор расскажет тебе историю одной из топовых компаний мира. А также даст возможность заглянуть в голову того, кто ею управляет.



Книга "Путь" Коносукэ Мацусита

Возьми на вооружение 3 советы, которые помогут стать сказочно богатым до 40

"Бизнес 21 века". Роберт Кийосаки

Уроки из книги. Она даст тебе возможность овладеть предпринимательское мышление. Также автор пройдется финансовыми пирамидами.

Книга "Бизнес 21 века" позволит понять, как же мыслит настоящий предприниматель. Она также даст возможность взглянуть на различные бизнес-процессы, о которых ты даже не догадывался. Настоятельно не рекомендуем дочитывать книгу до конца. Но ты, конечно же, можешь делать по-своему!



Книга "Бизнес 21 века" Роберта Кийосаки

Эти книги не сделают на следующее утро тебя бизнес-акулой. Но они однозначно изменят твоё отношение к бизнесу, а также дадут возможность понять, что же происходит за закрытыми дверями. Поэтому несколько вечеров мы рекомендуем посвятить хорошей литературе, а сериалы подождут!