Если ты хочешь нарастить мышцы – тебе необходимо добавлять в свой рацион белок. Именно он есть строительным элементом, который позволяет достичь желаемого рельефа в сочетании с физическими нагрузками. И в новом материале Men 24 мы расскажем о продуктах, которые могут заменить собой протеиновые коктейли!

Конечно же, протеиновые коктейли легкие в приготовлении и дают возможность их потреблять без лишних трудностей: засыпал, залил, перемешал, выпил. Но не все протеиновые коктейли одинаково полезны. Поэтому Men 24 рассказывает о 5 продуктах, которые содержат столько же, если не больше белка!

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Запеченный батат

Это замечательный и полезный продукт, который позволит не только пополнить энергию, но и набрать мышечную массу. В одной картофелине может содержаться до 8 граммов белка. Если же соединить ее с творогом, то можно получить еще 17 граммов.



Запеченный батат вкусный и очень полезный / Фото unsplash

Тунец

В этой "мясной" рыбе содержится 29 граммов белка . Можешь спокойно делать салат с тунцом и вареными яйцами, чтобы насытить себя необходимым количество протеина. А еще не стоит забывать, что в тунце содержится достаточно Омега-3, что позволит укрепить иммунитет, а также снизить кровяное давление.



Тунец содержит 29 граммов белка на 100 граммов продукта / Фото unsplash

Греческий йогурт

Начнем с того, что тебе нужно отказаться от йогуртов с подсластителями. Они практически не приносят твоему организму пользы. Вместо этого лучше съесть 200 граммов греческого йогурта ( до 20 граммов белка ). Добавь к нему орехов и сухофруктов (но не очень много) и получишь замечательный протеиновый десерт.



Добавь к греческому йогурту злаки, сухофрукты и орехи / Фото unsplash

Овес

Напоминаем о том, что обычная овсянка – зло. Тебе нужно выбирать именно плющеную. Она значительно полезнее, надолго насыщает организм и содержит гораздо больше полезных микро- и макроэлементов. В овсе содержится 17 граммов белка, а в плющеное овсянке – 12.



Можешь делать боул ы с овсянкой, фруктами и другими продуктами / Фото unsplash

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Киноа

В твоем рационе обязательно должен быть источник углеводов, но не стоит ежедневно есть рис или макароны. Поэтому фитнес-тренеры рекомендуют добавить в свой рацион киноа. В 100 г этой крупы – 16 граммов приходится именно на белок. Неудивительно, что ее также считают одной из самых полезных для спортсменов.



Киноа – очень полезная крупа, которая содержит много белка / Фото pinterest

Чтобы не переживать из-за того, что ты будешь сидеть голодным – делай заготовки. Можешь запечь батат разделить на порции и положить в морозильник. То же можно смело делать с вареной киноа или овсом. Помни о том, что это очень простая еда, не требующая расходования большого количества времени, но дает возможность получить организма достаточное количество белка!