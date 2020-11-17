Якщо не хочеш мати проблем з ерекцією – не нехтуй цими корисними звичками. Лікарі розповіли, що потрібно робити, щоб твоя чоловіча сила не покидала тебе. Візьми на озброєння, щоб не засмутити себе та свою партнерку у найбільш невідповідний момент.

Ці прості звички мають позитивний вплив на твою ерекцію. Прислухайся до порад, якими ділиться з тобою Men 24.

Варте уваги 9 корисних звичок, які змінять твоє життя на краще

1. Почни ранок правильно. Поснідай. Хочеш почуватися відмінно протягом усього дня – не забудь про сніданок. Але це зовсім не означає, що потрібно поснідати булочками або тортиками. Мовиться про збалансований прийом їжі, який містить білки, жири та вуглеводи. Нагадаємо, що сніданок знижує ризик ожиріння та діабету, які є одними з найочевидніших факторів ризику розвитку проблем з ерекцією.



Пам'ятай про ситний і збалансований сніданок / Фото unsplash

2. Не лінуйся чистити зуби. Це може звучати дивно, але деякі дослідження пов'язують гінгівіт з проблемами ерекції. Тож не варто забувати чистити зуби. Двічі на день. По 2 хвилини. Ну лінуйся!

3. Відмовся від куріння. Якщо ти досі не знав, то куріння – одна з найгірших звичок, яка має негативний вплив на твою ерекцію. Тож ми наполегливо рекомендуємо порвати з нею. До слова, жодні електронні сигарети й подібні замінники не є абсолютно безпечними, тож не варто міняти звичайне куріння на них!

4. Фізична активність важлива. Науковці довели, що тренування дозволяють знизити ризик виникнення проблем з ерекцією. Але тут потрібно бути максимально обережним, аби не досягнути "перетренованості". Вона може стати причиною зниження рівня тестостерону.



Приділяй увагу фізичній активності / Фото unsplash

Візьми на озброєння Вечірні звички, від яких слід відмовитися кожному чоловікові

5. Підтримуй ідеальну вагу. Ожиріння, як і куріння, – два фактори, які негативно впливають на ерекцію. Також надмірна вага може стати причиною того, що рівень тестостерону в крові знижуватиметься. Тож визнач зручну для себе вагу та намагайся підтримувати її!

6. Пий лише ті ліки, які прописав лікар. Забудь про самолікування раз і назавжди. Велика кількість медикаментів мають різноманітні побічні наслідки. А якщо ти "сидітимеш" на певних препаратах постійно – не дивуйся, що з часом можуть виникнути не надто приємні зміни у твоєму організмі. Зокрема, ерекція перестане тішити своєю стабільністю та стійкістю.

7. Позбувайся стресів. Ми не стомлюємося нагадувати про те, що стреси не лише негативно впливають на наше психічне й емоційне здоров'я. Вони також можуть поставити жирний хрест на інтимному. Тож спробуй уникати стресів і неприємних емоцій, якщо не хочеш, щоб тебе спіткало фіаско у ліжку.



Намагайся уникати стресів у житті / Фото unsplash

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Вироби ці корисні звички, щоб не мати проблем з ерекцією. Головне – не здаватися та пам'ятати про те, що на їх формування потрібно витратити щонайменше 21 день!