Прошлый год перевернул все с ног на голову. Мы отправились на дистанционную работу, овладевали новыми специальностями, подстраивались под современные реалии. И еще раз поняли для себя, что учится никогда не поздно. Men 24 знает не менее 5 профессиональных навыков, которые нужно будет прокачать в 2021 году, если ты хочешь добиться успеха!

Мы, как и ты, не слишком любим резкие изменения в жизни. Но она не так уж и спрашивает, хотим ли м ы их. Но если ты не будешь пытаться адаптироваться к современным реалиям, то и продвигаться по карьерной лестнице будет очень непросто. Канал Почни Щось рассказал о 5 профессиональных навыках, которые необходимо будет прокачать в 2021 году. Айда вместе с Men 24 работать над новыми и жизненно необходимыми скиллами!

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1. Когнитивная гибкость

Говорится об адаптивности и твоей креативности. Если ты умеешь быстро приспособиться к изменениям, которые происходят вокруг, а также способен оставаться креативным несмотря ни на что – успех тебе гарантирован. Эксперты убеждены, что те, у кого развита когнитивная гибкость, чувствуют прилив энергии от кардинальных изменений. Поэтому для таких людей пандемия COVID-19 стала своеобразным толчком для принятия стратегических и успешных решений.



Нужно уметь быстро приспосабливаться к изменениям, которые происходят / Фото Unplash

2. Эмоциональный интеллект

Заметим, что об этом навыке говорили задолго до пандемии коронавируса. Карантин, в свою очередь, ускорил необходимость прокачивать эмоциональный интеллект здесь и сейчас. С его помощью мы можем управлять негативными переживаниями, а также принимать эффективные решения, которые принесут нам желаемый результат. Ты чувствуешь эмоции других, контролируешь свои, а также избегаешь необдуманных решений, которые могут помешать построению успешной карьеры.

3. Футурологическое мышления

Здесь говорится о твоем умении предвидеть различные события, а также их влияние на отрасль работы, профессиональные тенденции. Чтобы развить этот навык, не нужно много усилий. Просто будь в курсе происходящего в твоей сфере сегодня, научись предвидеть потенциальные изменения, а также попробуй отойти от стандартного мышления. Последнее, к слову, позволит тебе ярко выделяться на фоне конкурентов.



Умение прогнозировать, что будет в твоей сфере, – бесценно / Фото Unsplash

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4. Междисциплинарность

В последнее время особенно ценятся работники широкого профиля. По мнению работодателей, у них больше знаний, они имеют множество полезных навыков, а также готовы выполнить работу, не совсем связанную с их специальностью. В кризисных ситуациях это особенно важно, когда приходится сокращать штат, отдавая предпочтение людям, какие могут "закрыть" собой нескольких коллег, с которыми придется расстаться.

5. Эффективное руководство

Поскольку большинство офисов перешли на удаленную работу, то и управлять сотрудниками стало значительно труднее. Ты не можешь убедиться, действительно ли подчиненные выполняют все поставленные перед ними задачи. Поэтому задача руководителя в новых реалиях – научить своих сотрудников правильно управлять собственным временем, избегать стрессов, а также достигать желаемых результатов. Например, наладить схему, которой нужно придерживаться, если в квартире сотрудника внезапно погас свет или пропал интернет. Это своеобразное проявление заботы, которое оценят сполна!



Эффективное управление позволяет наладить работу в команде / Фото Unsplash

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