Туфлі, черевики, кеди та кросівки – основні види чоловічого взуття, які є у більшості. У новому матеріалі Men 24 пройдеться по 6 популярних і водночас базових парах чоловічого взуття, які мають бути у твоєму гардеробі. Розберемося в основних відмінностях, а також порадимо, з чим їх носити!

Класифікація чоловічого взуття не така вже й складна як тобі може здаватися. І повір, не все то мешти, що ти так називаєш. До твоєї уваги 6 базових пар чоловічого взуття, про які тобі детальніше розповість Men 24.

Варте уваги Як носити чоловічі туфлі з джинсами: правила вибору та приклади

Почнімо з того, що чоловічі туфлі та черевики можна класифікувати за типом шнурівки. Тут нічого складного. Є 2 види шнурівок: відкрита та закрита.

Як їх відрізнити?

Якщо можеш відігнути боковини на 180 градусів (їх ще називають берцами – частина черевика, в якій пророблені дірочки під шнурівки) – перед тобою дербі або туфлі, де боковини пришиті поверх передка.

Якщо ж берці на 180 градусів не відгинаються – перед тобою оксфорди. У них боковини пришиті під передком.

Оксфорди

Стиль взуття, який характеризується "закритою" шнурівкою, де союзка нашита поверх берців. Тобто дві сторони (берці), стягнуті шнурком, пришиваються під передньою частиною черевика (союзника) та замикаються поверх язичка, пришитого знизу під шнурівкою. Бокові частини, так звані берці, пришиті до передньої частини взуття у вигляді літери "V".



В оксфордах берці пришиті до передньої частини взуття / Фото beckettsimonon

Дербі

Це туфлі з відкритою шнурівкою, на яких берці нашиті поверх союзки. Якщо на хлопський розум, то бокові сторони таких туфель пришиті поверх передньої частини. Тому, коли шнурівки розв'язані, боковини вільно розходяться (їх можна відігнути майже на 180 градусів).



У дербі берці пришиті поверх передньої частини / Фото gentelman

Броги

Це туфлі або черевики з декоративною перфорацією, яка може проходити уздовж швів, на носках і задниках. Така перфорація може бути й на оксфордах, дербі, монках, а також на туфлях і черевиках. Для визначення процесу нанесення декоративних дірочок на взуття використовується термін "брогування", звідки й пішла назва "броги".

Запам'ятай собі, що у брогах дірочки не наскрізні. Тож вони не служать додатковим засобом вентиляції. Якщо ж у твоєї пари наскрізні дірочки і їх багато – це не броги! І ще одне: чим більше дірочок на брогах, тим менш вони офіційні.



У брогах перфорація не наскрізна / Фото tasmekanetlokantasi

Тобі знадобиться 4 способи прокачати свій повсякденний стиль чоловікові

Лофери

Це туфлі без шнурівок і союзника, миски (носики) яких прикрашені припіднятим напівкруговим швом. Такою деталлю лофери нагадують мокасини. Але на відміну від них, у лоферів є каблук. Існують пенні-лофери, лофери з кісточками, бельгійські та венеційські лофери. Ураховуючи той факт, що у лоферів немає шнурівок, – взувати їх значно легше. Але тут є одне "але": пара повинна щільно сидіти на твоїй нозі, адже зафіксувати додатково її не вийде.

Лофери класні тим, що чудово доповнюють як офіційний, так і неофіційний стиль. Тож ця пара взуття надзвичайно універсальна.



Лофери нагадують мокасини, але мають каблук / Фото pinterest

Монкі

Це туфлі або черевики без шнурівок, але з однією, двома або трьома пряжками. Назва такого виду взуття походить від англійського слова "monk", яке перекладається як "монах". І тут усе логічно: раніше саме монахи носили подібне взуття.

Монкі чудово підходять для офіційного стилю. Але це не означає, що їх не можна поєднувати з джинсами.



Монкі – універсальне взуття з пряжкою / Фото styleinsider

Челсі

Це шкіряні напівчобітки на низькому каблуці з еластичною резинкою-вставкою по боках. Спочатку задумувалися як взуття для верхової їзди у британській армії. На століття пізніше – в 60-х роках XX століття – набули шаленої популярності серед молоді. Такі черевики дуже легко знімаються та взуваються.

Плюсом челсі є те, що вони чудово поєднуються як з костюмами, так і з джинсами. Тож можна їх вважати максимально універсальним типом взуття.



Челсі поєднуються з офіційним і з неофіційним стилями / Фото pinterest

Читай також Чоловічі джинси: 5 пунктів, на які потрібно звернути увагу при виборі

Ці види взуття не лише підкреслять твій образ, а й дозволять почуватися максимально комфортно.