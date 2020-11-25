Ти, мабуть, чув про те, що цукор не надто позитивно впливає на твоє здоров'я. Але точно не замислювався, що ж може статися з твоїм тілом, якщо повністю від нього відмовитися. Тож це за тебе зробив популярний блогер. Він усунув зі свого раціону цукор на 30 днів. Дивися, як змінилося його тіло на Men 24!

Брендон Вільям, експерт зі створення роликів, в яких він висвітлює певну проблему, пов'язану зі здоров'ям або фітнесом. В одному зі своїх роликів він показав, як змінилося його тіло після відмови від цукру на 30 днів. Результати дивися на Men 24!

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Блогер зізнається, що спочатку позбутися звички вживати цукру було дуже і дуже непросто. Здавалося б, можна просто взяти й перестати його вживати, але ні! На початках він відчував неабияку втому, а також біль у голові. Але це його не зупинило.



Спочатку відмова від цукру викликала в нього головний біль / Фото unsplash

Протягом наступних кількох днів Брендон зауважив, що почав почуватися краще. "У мене не так багато тяги, але, ймовірно, це тому, що я зайнятий, тому що у мене немає часу думати про солодощі або нездорову їжу", – каже він на 4-й день експерименту.

Приблизно на 6-й день сили починають коливатися, тож Брендон приймає рішення нарощувати свої тренування. Усе це для того, щоб відволіктися від спокусливих думок з'їсти щось солоденьке. І, знаєш, такий підхід спрацював. Після 30 днів у нього вже й не виникало думок про солодощі.



Саме інтенсивні тренування дозволили йому відволіктися від цукру / Фото unsplash

Як змінилося тіло блогера?

На початку випробування Брендон важив 67 кілограмів, а до кінця 30 днів його вага опустилася до 63! Сама ж статура стала стрункішою, а рельєф чіткішим. Якщо тобі здається, що відмова від солодкого відразу ж зробить твою шкірою ідеально, то це не зовсім так. Принаймні Брендону це не дуже допомогло.

"Останні два тижні я їв йогурт і молочні продукти, що викликало у мене запалення та висипання. І все, хоча на моєму обличчі почервоніння значно зменшилося, у мене все ще є прищі", – зізнається Брендон.

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Основні переваги, які він отримав від 30 днів без цукру, насправді пов'язані з відпочинком, енергією, а також концентрацією. "Мій сон покращився, я почав спати як немовля. Я не прокидався вночі та спав до ранку. Коли я їв солодощі та харчове сміття, я часто прокидався вночі. Рівень моєї енергії також зріст. Ще я помітив, що мій розум став гострішим. Я зміг швидше обчислювати, а уявний туман у голові розсіявся", – додав Брендон.

Ясна річ, що не відмова від цукру зробила тіло хлопця рельєфним. У цьому йому допоміг спортзал. Власне, останній став місцем, де Брендон міг не думати про бажання поласувати солодким. Якщо це працює саме так, то хай так і буде. Результат усе одно тішить.

Ми ж нагадаємо, що відмова від цукру не означає лише усунення з раціону цукерок, печива та рафінованого цукру. Мовиться також і про соки, улюблені напої, йогурти та десерти. Та й узагалі усе, у складі чого може бути доданий цукор. Тож уважніше вивчай етикетку, якщо хочеш і на собі спробувати цей відчайдушний експеримент. Ми в тебе віримо!

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