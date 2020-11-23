Щоб схуднути зовсім не обов'язково морити себе голодом. Фітнес-тренери дали кілька порад, які допоможуть позбутися зайвої ваги без страждань. Візьми на озброєння, щоб з кожним днем ставати кращою версією себе.

Здавалося б, схуднення – про вживання несмачної та прісної їжі, але цього можна уникнути. Лови на Men 24 кілька порад, які варто взяти на озброєння, аби позбутися зайвої ваги. Твоє тіло буде тобі вдячним!

Варте уваги 5 продуктів, які можуть бути ефективніші ніж протеїнові коктейлі

1. Готуй вдома

Ясна річ, що усі ми стомлені та завалені купою роботи. Але це зовсім не означає, що у нас немає бодай 1 – 2 годин, які можна присвятити приготуванню їжі. Зізнавайся, скільки годин на день ти "залипаєш" на ютубі або за улюбленими серіалами? От спробуй поєднати приємне з корисним: готуй і дивися відео, які тобі подобаються!



Готуй вдома самостійно / Фото unsplash

А самостійне приготування їжі дозволить не лише контролювати те, що ти вживаєш, а й формувати ті смаки у страві, які подобаються тобі найбільше. Ба більше, спостереження свідчать про те, що самостійне приготування їжі скорочує кількість споживаних калорій на 15%!

2. Уникай напівфабрикатів

Мало того, що ти достеменно не можеш бути переконаним у чесності виробника. Етикетка може не містити усієї правди про склад продукту. Та й не варто забувати про те, що напівфабрикати містять достатню кількість солі та консервантів, які дозволяють зберігатися їм якомога довше. А сіль, як ми знаємо, має властивість затримувати вологу в організму.



Хочеш напівфабрикатів – приготуй їх самостійно / Фото lifehacker

Також не варто купувати продукти, які достатньо розігріти у мікрохвильовій печі. Візьми за звичку формувати раціон з тих продуктів, які потребують приготування, а не розігрівання.

3. Рухайся по периметру

Експерти рекомендують у супермаркеті рухатися по периметру. Там, як правило, стоять корисні продукти. Натомість у центрі ти побачиш усілякі снеки, солодощі й інше харчове сміття.



У полі зору завжди шкідливі продукти / Фото unsplash

Також пам'ятай про маркетингові пастки: корисні продукти завжди знизу або зверху. На рівні очей – те, що потрібно продати. І, як правило, мовиться про продукти, які не принесуть твоєму організму користі.

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4. Читай етикетки

Не менш важливий момент під час покупок продуктів – уважне вивчення їхніх етикеток. Наприклад, ти можеш виявити шалену кількість цукру в улюбленому гострому соусі. Або шоколад виявиться не шоколадом, а сумішшю цукру з какао-порошком. Те ж стосується твердих сирів. Часто недобросовісні виробники можуть дрібним шрифтом вказувати, що перед тобою не сир, а сирний продукт. Тож не лінуйся вчитуватися в етикетки. Це не лише дозволить тобі заощадити гроші, а й вбереже від продуктів, які не принесуть користі організму!



Не лінуйся читати етикетки улюблених продуктів / Фото unsplash

5. Немає хороших або поганих продуктів

Цей пункт може трішки суперечити попередньому. У ньому мовиться про те, що навіть найкорисніші продукти можуть принести шкоду твоєму організму, якщо ти зловживатимеш. Те ж стосується поганих продуктів. Якщо з'їси трішечки – нічого страшного не стане. Але точно не варто заминати величезну пачку чипсів за один присіст.



Якщо їсти забагато хороших продуктів – користі не буде / Фото unsplash

Скористайся нашими порадами, які дозволять тобі схуднути без зайвих зусиль. Але не варто очікувати, що результат з'явиться наступного ж дня. Тож підходь до цього питання відповідально та будь готовим, що не відразу ж зауважиш зміни!

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