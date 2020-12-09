Казалось бы, что сложного в приготовлении кофе? Взял любимую полулитровую чашку, насыпал кофе, залил кипятком, добавил сахара, готово! А вот и нет. Men 24 знает не менее 5 проверенных способов превратить любимый напиток миллионов в настоящий кошмар. Не делай так!

Кофе – тот напиток, без которого не могут представить ни одно свое утро миллионы людей по всему миру. Мы на Men 24 знаем, чего не стоит делать, чтобы не испортить удовольствие от его потребления. Возьми на вооружение!

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1. Ты пьешь кофе с самого утра

Начинаешь утро с кофе, чтобы проснуться? А вот очень и очень зря! В твоем теле уровень гормона стресса кортизола высокий в течение первых нескольких часов с момента пробуждения. Это и дает тебе природный заряд энергии. Зачем тебе еще больше?

Поэтому эксперты рекомендуют первую чашку кофе выпивать в промежутке с 10 до 12 часов дня . Или хотя бы через несколько часов после пробуждения.



1 чашку кофе следует выпивать в промежутке с 10 до 12 часов дня / Фото unsplash

2. Ты отдаешь предпочтение легкому обжариванию

Ты не поверишь, но в кофе легкого обжаривания может содержаться больше кофеина . Причина проста: процесс обжаривания сжигает кофеин. Поэтому в очень темном кофе он может быть значительно ниже. Но не стоит забывать, что в чае также содержится кофеин. И мы подозреваем, что его ты пьешь явно не 2 и не 3 чашки в день. Поэтому не стоит бояться кофеина только с кофе.

3. Ты пьешь слишком много кофе

Простое, но проверенное правило: больше – не всегда значит лучше. В целом положительный эффект значительно ниже, если пить от 5 до 8 чашек кофе в день. Эксперты рекомендуют пить не более 2 – 3 чашек этого напитка в день, чтобы принести организму желаемый эффект. Также не стоит забывать и о том, что кофе натощак – плохая идея!



Достаточно выпивать 2 – 3 чашки кофе в день / Фото unsplash

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4. Ты добавляешь слишком много сахара

Одно из самых больших преимуществ кофе – снижение уровня сахара в крови. Этому способствуют антиоксиданты, содержащиеся в нем. Так зачем добавлять сахар к этому напитку? Эксперты отметили, что подслащивать кофе можно, а вот превращать его на десерт – нет!

5. Ты даешь кофе остыть

Признайся, что ты тоже часто забывал кофе на рабочем столе, а затем подогревал его в волновке и смиренно допивал напиток. Эксперты рекомендуют от этой привычки отказаться. С каждой минутой кислотность напитка повышается. Поэтому выпивать ее следует за 10 – 20 минут с момента приготовления . В таком случае ты не навредишь своему организму, а также получишь максимальный антиоксидантный эффект от этого напитка.



Холодный кофе не принесет твоему организму никакой пользы / Фото unsplash

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