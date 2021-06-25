Часто похід до спортзалу відкладається лише тому, що тебе дратують люди поруч. У цьому випадку ми рекомендуємо або навчитися не реагувати на них, або добре вивчити "ворога", щоб вибирати для себе інший графік. Гайда вивчати 5 типів відвідувачів спортзалу, які люто бісять!

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1. Чоловік, який не витирає піт

Класно, коли ти інтенсивно тренуєшся. Звичайно ж, ти хочеш отримати фактурне тіло за короткий проміжок часу. Але ці калюжі поту у спортзалі, який погано провітрюється, – справжнє пекло. А найгірше те, що вивітрюється цей аромат не відразу ж.

Побороти цю проблему можна двома способами: обирай інший час або ж віддай перевагу місцю біля вікна або кондиціонера. Тобі однозначно знадобиться ковток свіжого повітря.

2. Людина, яка багато кричить

Ясна річ, що крик може допомагати справлятися з вправами. Ба більше – ми знаємо, що лайка теж позитивно впливає на твою результативність. Але погодься, що страшенно дратує чоловік поруч, який без перестанку кричить, підіймаючи штангу.

Як врятуватися? Прихопи з собою на тренування навушники. Вони дозволять трішки приглушити цей дикий і нестримний рик.



Крик допомагає впоратися з завданням, але іноді дуже бісить / Фото Unsplash

3. Прихильник давати погані поради

Якщо ти новачок, то у спортзалі однозначно має знайтися затятий порадник. Він обов'язково повинен сказати: "Так, чувак, тобі просто потрібно взяти більшу вагу". Якщо цей чоловік не твій тренер, то і слухати його не варто. Пам'ятай про те, що перевантаження може стати причиною травм.

Як поводитися? Поясни, що не прагнеш за 2 тижні накачати неабияку раму. Але водночас будь ввічливим і подякуй за пораду. Тобі ж з цим чуваком ще ходити до спортзалу.

4. Нудисти у залі

Ясна річ, що тебе не має лякати голе чоловіче тіло. Але не хотілося б ходити у спортзал, щоб "милуватися" чиїмось волохатими сідницями. Звичайно ж, ніхто не оголяється біля тренажерів. Мовиться про роздягалку та зону душу. Але й там хотілося б, щоб кожен відвідувач тренажерки поводився дещо стриманіше.

Як реагувати? Залишай спокій і не звертай увагу на таких персонажів. Ну і пам'ятай про те, що ти теж можеш когось бісити, якщо забудеш накинути рушник навколо стегон.

5. Той, хто постійно поспішає

Їх найчастіше можна побачити у невеликих залах. Бракує інвентарю, тренажерів. Тож над тобою може нависнути чоловічок, котрий чекатиме, коли ж ти нарешті зійдеш, наприклад, з бігової доріжки.

Як поводитися у такій ситуації? Не бути надто нахабним. Але й не поступатися відразу ж, щойно на горизонті з'являється охочий стати на твоє місце. Пам'ятай про те, що ти сюди не порозважатися прийшов.



Не дуже просто тренуватися, коли над тобою хтось нависає / Фото Unsplash

Впізнав когось з цього списку серед тих, з ким ходиш в один тренажерний зал? Надіємося, що до однієї з категорій не належиш і ти.

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