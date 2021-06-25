Часто поход в спортзал откладывается только потому, что тебя раздражают люди рядом. В этом случае мы рекомендуем либо научиться не реагировать на них, либо хорошо изучить "врага", чтобы выбирать для себя другой график. Айда изучать 5 типов посетителей спортзала, которые яростно бесят!

Примечательно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

1. Мужчина, который не вытирает пот

Классно, когда ты интенсивно тренируешься. Конечно же, ты хочешь получить фактурное тело за короткий промежуток времени. Но эти лужи пота в спортзале, который плохо проветривается, – настоящий ад. А хуже всего то, что выветривается этот аромат не сразу же.

Побороть эту проблему можно двумя способами: выбирай другое время или отдай предпочтение месту у окна или кондиционера. Тебе однозначно понадобится глоток свежего воздуха.

2. Человек, который много кричит

Понятное дело, что крик может помогать справляться с упражнениями. Более того – мы знаем, что ругань тоже положительно влияет на твою результативность . Но согласись, что очень раздражает человек рядом, который без остановки кричит, поднимая штангу.

Как спастись? Захвати с собой на тренировку наушники. Они позволят немного приглушить этот дикий и безудержный рык.



Крик помогает справиться с задачей, но иногда очень бесит / Фото Unsplash

3. Сторонник давать плохие советы

Если ты новичок, то в спортзале однозначно должен найтись ярый советчик. Он обязательно должен сказать: "Да, чувак, тебе просто нужно взять больший вес". Если этот человек не твой тренер, то и слушать его не стоит. Помни о том, что перегрузка может стать причиной травм.

Как себя вести? Объясни, не хочешь за 2 недели накачать большую раму. Но одновременно будь вежливым и поблагодари за совет. Тебе же с этим чуваком еще ходить в спортзал.

4. Нудисты в зале

Понятное дело, что тебя не должно пугать голое мужское тело. Но не хотелось бы ходить в спортзал, чтобы "любоваться" чьим-то мохнатыми ягодицами. Конечно же, никто не оголяется у тренажеров. Говорится о раздевалке и зоне душа. Но и там хотелось бы, чтобы каждый посетитель тренажерки вел себя несколько сдержаннее.

Как реагировать? Сохраняй спокойствие, и не обращай внимание на таких персонажей. Ну и помни о том, что ты тоже можешь кого-то бесить, если забудешь обернуть полотенце вокруг бедер.

5. Тот, кто постоянно спешит

Их чаще всего можно увидеть в небольших залах. Не хватает инвентаря, тренажеров. Поэтому над тобой может нависнуть человечек, который будет ждать, когда же ты наконец сойдешь, например, с беговой дорожки.

Как вести себя в такой ситуации? Не надо быть слишком наглым. Но и не уступать сразу же, как только на горизонте появляется желающий стать на твоё место. Помни о том, что ты сюда не поразвлечься пришел.



Не очень просто тренироваться, когда над тобой кто-то нависает / Фото Unsplash

Узнал кого-то из этого списка среди тех, с кем ходишь в один тренажерный зал? Надеемся, что к одной из категорий не принадлежишь и ты.