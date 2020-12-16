Ти однозначно чув про те, що за допомогою виконання певних вправ можна покращити своє сексуальне життя. Саме про них ми й поговоримо у новому матеріалі Men 24. Ці 5 вправ дозволять тобі не лише підтримувати фізичну форму, а й протриматися якомога довше в ліжку!

Пора визнати той факт, що заняття спортом приносять користь усьому твоєму тілу. І тут мовиться не лише про омріяний рельєф або відмінне самопочуття. Тренування позитивно впливають також на твоє інтимне життя. До твоєї уваги 5 вправ, які дозволять протриматися якомога довше і ліжку. Ними з тобою залюбки ділиться Men 24!

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1. Вправи Кегеля

Чому: це, без сумніву, найкращі вправи для сексу. Тому, якщо у тебе є час для тренування з одним рухом, переконайся, що це те, що ти обереш.

Як їх виконувати: стисни м'язи, які ти використовував би, щоб зупинити потік сечі, й утримуй скорочення протягом 1 – 2 секунд (зосередься на використанні тільки м'язів тазу, а не сідниць, стегон або м'язів стегна). Розслабся.



Вправи Кегеля позитивно вплинуть на твоє інтимне життя / Фото adobestock

2. Тяга стегна зі штангою

Підходи та повторення: 3 підходи по 10 повторень

Чому: поштовхи стегнами поліпшать рухливість стегон, силу сідниць, а також збільшують силу тяги, що може бути дуже корисно під час сексу з очевидних причин.

Як їх виконувати: ляж, поклавши верхню частину спини на лаву, а ступні постав на підлогу перед собою. Поклади штангу на згин стегон і підіймай стегна, поки твоє тіло не утворить пряму лінію від плечей до колін. Затримайся на мить, а потім повільно повернися у вихідне положення.

3. Присідання спереду

Підходи та повторення: 3 підходи по 8 – 10 повторень

Чому: Комплексні вправи спрямовані на найбільші м'язи твого тіла. Вони викликають величезний гормональний відгук, у результаті чого рівень тестостерону різко зростає. Це допоможе тобі досягати триваліших і сильніших оргазмів.

Як: встань, ноги на ширині плечей, тримаючи штангу поперек верхньої частини грудей. Ти можеш утримувати вагу на пальцях з витягнутими зап'ястями або схрестити руки, щоб витримати вагу. Слідкуй за тим, щоб не вигинати спину, відведи стегна назад і зігни ноги в колінах, щоб опустити тіло так, щоб стегна стали паралельні підлозі. Вдави п'яти в підлогу, щоб різко повернутися в початкове положення.



Використовуй штангу, щоб прокачати найбільші м'язи тіла / Фото istock

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4. Гойдання гирі

Підходи та повторення: 3 підходи по 10 – 15 повторень

Чому: результати дослідження Гарвардської медичної школи свідчать, що сильна область тазового дна "збільшує ригідність під час ерекції та допомагає зупинити відтік крові зі статевого члена". Гойдання гирі допоможе зміцнити область тазу, допомагаючи тобі протриматися довше та бути активнішим під час сексу. Це також може поліпшити серцево-судинну функцію.

Як: встань, поставивши ступні ширше плечей, і зігни ноги в колінах, щоб взяти гирю обома руками. Рухай стегнами, тримай спину рівно, підіймай вагу на висоту плечей. Повернися у вихідне положення і повторить вправу, не втрачаючи інерції.



Виконуй погойдування гирі, щоб зміцнити область тазу / Фото depositphotos

5. Присідання

Підходи та повторення: 3 підходи по 10 повторень

Чому: силові вправи можуть підвищити рівень тестостерону, але присідання також можуть збільшити приплив крові до тазової області, роблячи оргазм інтенсивнішим.

Як: Встань, ноги на ширині плечей. Почни рух, зігнувши ноги у колінах і відкинувшись назад на стегна. Спустися якнайнижче та швидко повернися у вихідне положення. Тримай голову прямо упродовж всього руху.



Виконуй присідання з власною вагою / Фото shutterstock

Виконуй ці вправи, щоб дарувати й отримувати ще більше задоволення під час сексу. Гарантуємо, що твоя кохана буде задоволена змінами, які відбуватимуться з тобою та твоїм тілом!

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