Ты однозначно слышал о том, что посредством выполнения определенных упражнений можно улучшить свою сексуальную жизнь. Именно о них мы и поговорим в новом материале Men 24. Эти 5 упражнений позволят тебе не только поддерживать физическую форму, но и продержаться как можно дольше в постели!

Пора признать тот факт, что занятия спортом приносят пользу всему твоему телу. И здесь речь идет не только о заветном рельефе или отличном самочувствии. Тренировки положительно влияют также на твою интимную жизнь. К твоему вниманию 5 упражнений, которые позволят продержаться как можно дольше и постели. Ими с тобой охотно делится Men 24 !

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1. Упражнения Кегеля

Почему: это, без сомнения, лучшие упражнения для секса . Поэтому, если у тебя есть время для тренировки с одним движением, убедись, что это то, что ты выберешь.

Как их выполнять: сожми мышцы, которые ты использовал бы, чтобы остановить поток мочи, и удерживай сокращения в течение 1 – 2 секунд (сосредоточься на использовании только мышц таза, а не ягодиц, бедер или мышц бедра). Расслабься.



Упражнения Кегеля положительно повлияют на твою интимную жизнь / Фото adobestock

2. Тяга бедра со штангой

Подходы и повторения: 3 подхода по 10 повторений

Почему: толчки бедрами улучшат подвижность бедер, силу ягодиц, а также увеличивают силу тяги , что может быть очень полезно во время секса по очевидным причинам.

Как их выполнять: нужно лечь, положив верхнюю часть спины на скамью, а ступни поставь на пол перед собой. Положи штангу на изгиб бедер и поднимай бедра, пока твоё тело не образует прямую линию от плеч до колен. Задержись на мгновение, а затем медленно вернись в исходное положение.

3. Приседания спереди

Подходы и повторения: 3 подхода по 8 – 10 повторений

Почему: Комплексные упражнения направлены на самые большие мышцы твоего тела. Они вызывают огромный гормональный отзыв, в результате чего уровень тестостерона резко возрастает . Это поможет тебе достигать длительных и сильных оргазмов.

Как: Встань, ноги на ширине плеч, держи штангу поперек верхней части груди. Ты можешь удерживать вес на пальцах с вытянутыми запястьями или скрестить руки, чтобы выдержать вес. Следи за тем, чтобы не выгибать спину, отведи бедра назад и согни ноги в коленях, чтобы опустить тело так, чтобы бедра стали параллельны полу. Упрись пятками в пол, чтобы резко вернуться в исходное положение.



Используй штангу, чтобы прокачать крупнейшие мышцы тела / Фото istock

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4. Качание гири

Подходы и повторения: 3 подхода по 10 – 15 повторений

Почему: результаты исследования Гарвардской медицинской школы свидетельствуют, что сильная область тазового дна "увеличивает ригидность во время эрекции и помогает остановить отток крови из полового члена". Качания гири поможет укрепить область таза, помогая тебе продержаться дольше и быть активным во время секса . Это также может улучшить сердечно-сосудистую функцию.

Как: встань, поставив ступни шире плеч, и согни ноги в коленях, чтобы взять гирю обеими руками. Двигай бедрами, держи спину ровно, поднимай вес на высоту плеч. Вернись в исходное положение и повторить упражнение, не теряя инерции.



Выполняй покачивание гири, чтобы укрепить область таза / Фото depositphotos

5. Приседания

Подходы и повторения: 3 подхода по 10 повторений

Почему: силовые упражнения могут повысить уровень тестостерона, но приседания также могут увеличить приток крови к тазовой области, делая оргазм более интенсивным .

Как: встань, ноги на ширине плеч. Начни движение, согнув ноги в коленях и откинувшись назад на бедра. Спустись как можно ниже и быстро вернись в исходное положение. Держи голову прямо на протяжении всего движения.



Выполняй приседания с собственным весом / Фото shutterstock

Выполняй эти упражнения, чтобы дарить и получать еще больше удовольствия во время секса. Гарантируем, что твоя возлюбленная будет довольна изменениями, которые произойдут с тобой и твоим телом!