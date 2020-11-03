Більшість фільмів показують у тій чи іншій формі боротьбу добра та зла. Фільми жахів – не вийняток, у них також мовиться про цю одвічну дилему. Причому найчастіше не виникає жодних сумнівів, кому співпереживати, а кому бажати поразки. Але є вийнятки – причому настільки яскраві, що легко затьмарюють героїв.

Мало хто полюбив Фредді Крюгера. Та й долею Майкла Маєрса навряд чи будеш перейматися. Але іноді у горорах головного лиходія дуже хочеться якщо не пробачити, то бодай зрозуміти. Сьогодні Men 24 розповість про тих адептів зла у фільмах, які викликали у глядача куди більше співпереживань, аніж головні герої.

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Памела Вурхіз – "П'ятниця, 13-е"

Памела Вурхіз, і глядачі не могли цього не помітити, скеровувала своє гнів не на тих людей, хто цього заслуговував.

Утім, якщо глянути ретельніше, фільм "П'ятниця, 13-е" – це історія матері у скорботі. Матері, яка прагне помститися за загибель маленького сина. 11-річний Джейсон Вурхіз, нагадаємо, потонув через недбалість вихователів табору.

За первинним задумом авторів він мав з'явитися у фільмі тільки в одному епізоді. Однак якось потім все завертілося, хтось придумав мачете, хокейну маску, надприродні сили… І саме Джейсон став головним антагоністом серії. От він вже співчуттів у глядача не викликав.



Памела Вурхіз викликала у глядачів більше співчуття, аніж її жертви / Скриншот із фільму

Керрі – "Керрі"

Керрі Вайт підпалила свою школу з викладачами та однокласниками, а потім вдома жорстоко розправилася з матір'ю. Так, але у такий спосіб вона опиралася булінгу, боролася за власне "я".

Боязка й затуркана Керрі не збиралася чинити нікому зла. Але влаштувала бійню, бо, як кажуть психологи, сталося вивільнення багаторічної травми.

Тож Керрі одночасно і лиходійка, і героїня, і жертва, і злочинниця. Але те, що на злочин її штовхнули "добрі" люди, у глядача викликало відчуття розуміння й співпереживання.



Керрі на злочин штовхнув булінг – це не виправдання, але викликає розуміння / Скриншот із фільму

Місис Луміс – "Крик 2"

Місис Луміс – одна з двох вбивць у фільмі "Крик 2". Її сміливо можна назвати однією з найбільш нетипових лиходійок. По-перше, вона геть не має зловісного вигляду, належного за канонами жанру. По-друге, вона має бекграунд, який змушує глядача ставитися до її дій з розумінням.

Чоловік Луміс закрутив роман з Морін Прескотт, матір'ю головної героїні Сідні. У результаті шлюб Луміс розпався, а син (Біллі, вбивця з першої частини "Крику", який хотів помститися Сідні) загинув.

Так що місис Луміс опинилася у вдалому та цікавому глядачеві амплуа благородної месниці, яка хоче відплатити вбивці свого сина, чия мати до того ж відповідальна за розпад її шлюбу.

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Одна з найбільш нетипових лиходійок у кіно – місис Луміс з "Крику 2" / Скриншот із фільму

Джон Крамер – "Пила"

Франшиза "Пила" наразі нагадує комбінацію жорстокостей заради жорстокості. Але починалося все інакше, й мета у головного лиходія таки була.

Джон Крамер дізнався, що у нього неоперабельна пухлина. Він вирішив накласти на себе руки, але спроба провалилася. Тоді Крамер розуміє, що кожен день життя безцінний, але найгірше, що багато людей не усвідомлює цього.

І ось Крамер починає будувати пастки, мета яких – якраз змусити людей усвідомити цінність життя. А ще й змінитися на краще. Так, правда, спосіб дуже жорстокий, але чимало глядачів симпатизували йому.



Жорстокість Крамера, одначе, у багатьох глядачів викликала симпатію / Скриншот із фільму

Ганнібал Лектер – "Мовчання ягнят"

Ганнібал Лектер допомагає ФБР знищити маніяка Баффало Білла. Але Лектер також маніяк, причому канібал.

Увесь фільм глядачі розумію, що Лектер може спокійно втекти з в'язниці. Але він чекає, поки Кларисса Старлінг отримує всі потрібні вказівки, аби піймати маніяка. І тільки потім вчиняє свій кривавий прорив на свободу.

І це ми ще не згадали про приквел фільму – там ми дізнаємося, що Лектер спочатку просто хотів помститися за свою загиблу молодшу сестру.



Гопкінс втілив маніяка Ганнібала Лектера з просто вбивчим шармом / Скриншот із фільму

Чудовисько Франкенштейна – "Монстр"

Вічна класика. Найяскравіший приклад лиходія, якому співпереживаєш мимоволі – монстр, створений доктором Віктором Франкенштейном. Глядач відчуває – саме доктор тут є справжнім лиходієм.

Доктор вирішив спробувати погратися в бога і створив монстра. Навіщо? Щоб потішити власне его і показати світові, який він розумний.

Ба більше згодом, коли прийшло розуміння скоєного, доктор Франкенштейн просто відмовився від свого творіння.



З іншого боку, у фільмі може бути куди глибший сенс, ніж спершу видається / Скриншот із фільму

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