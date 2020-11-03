Айда на сторону зла: 6 злодеев в хоррорах, которых зритель полюбил больше, чем героев
Большинство фильмов показывают в той или иной форме борьбу добра и зла. Фильмы ужасов – не исключение, у них также речь идет об этой извечной дилемме. Причем чаще всего не возникает никаких сомнений, кому сопереживать, а кому желать поражения. Но есть исключения – причем настолько яркие, что легко затмевают героев.
Мало кто полюбил Фредди Крюгера. Да и о судьбе Майкла Майерса вряд ли будешь беспокоиться. Но иногда в хоррорах главного злодея очень хочется если не простить, то хотя бы понять. Сегодня Men 24 расскажет о тех адептах зла в фильмах, которые вызвали у зрителя куда больше сопереживания, чем главные герои.
Это интересно! Безумные детали в фильмах, которыми режиссеры троллили или шокировали зрителей: 7 примеров
Памела Вурхиз – "Пятница, 13-е"
Памела Вурхиз, и зрители не могли этого не заметить, направляла свой гнев не на тех людей, кто этого заслуживал.
- Однако, если взглянуть тщательно, фильм "Пятница, 13-е" – это история скорбящей матери. Матери, которая стремится отомстить за гибель маленького сына. 11-летний Джейсон Вурхиз, напомним, утонул из-за халатности воспитателей лагеря.
По первоначальному замыслу авторов он должен был появиться в фильме только в одном эпизоде. Однако как-то потом все завертелось, кто-то придумал мачете, хоккейную маску, сверхъестественные силы... И именно Джейсон стал главным антагонистом серии. Вот он уже соболезнований у зрителя не вызывал.
Памела Вурхиз вызвала у зрителей больше сочувствия, чем ее жертвы / Скриншот с фильма
Кэрри – "Кэрри"
Кэрри Уайт подожгла свою школу с преподавателями и одноклассниками, а потом дома жестоко расправилась с матерью. Да, но таким образом она сопротивлялась буллингу, боролась за собственное "я".
- Робкая и забитая Керри не собиралась делать никому зла. Но устроила бойню, потому что, как говорят психологи, произошло высвобождение многолетней травмы.
Поэтому Керри одновременно и злодейка, и героиня, и жертва, и преступница. Но то, что на преступление ее толкнули "добрые" люди, у зрителя вызывало ощущение понимания и сопереживания.
Керри на преступление толкнул буллинг – это не оправдание, но вызывает понимание / Скриншот с фильма
Миссис Лумис – "Крик 2"
Миссис Лумис – одна из двух убийц в фильме "Крик 2". Ее смело можно назвать одной из самых нетипичных злодеек. Во-первых, она совсем не имеет зловещего вида, положенного по канонам жанра. Во-вторых, она имеет бэкграунд, который заставляет зрителя относиться к ее действиям с пониманием.
- Муж Лумис закрутил роман с Морин Прескотт, матерью главной героини Сидни. В результате брак Лумис распался, а сын (Билли, убийца из первой части "Крика", который хотел отомстить Сидни) погиб.
Так что миссис Лумис оказалась в удачном и интересном зрителю амплуа благородной мстительницы, которая хочет отплатить убийце своего сына, чья мать к тому же ответственна за распад ее брака.
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Одна из самых нетипичных злодеек в кино – миссис Лумис из "Крика 2" / Скриншот с фильма
Джон Крамер – "Пила"
Франшиза "Пила" сейчас напоминает комбинацию жестокостей ради жестокости. Но начиналось все иначе, и цель у главного злодея таки была.
- Джон Крамер узнал, что у него неоперабельная опухоль. Он решил покончить с собой, но попытка провалилась. Тогда Крамер понимает, что каждый день жизни бесценен, но хуже всего, что многие люди не осознают этого.
И вот Крамер начинает строить ловушки, цель которых – как раз заставить людей осознать ценность жизни. А еще и измениться к лучшему. Да, правда, способ очень жестокий, но многие зрители симпатизировали ему.
Жестокость Крамера, однако, у многих зрителей вызвала симпатию / Скриншот с фильма
Ганнибал Лектер – "Молчание ягнят"
Ганнибал Лектер помогает ФБР уничтожить маньяка Буффало Билла. Но Лектер также маньяк, причем каннибал.
- Весь фильм зрители понимаю, что Лектер может спокойно бежать из тюрьмы. Но он ждет, пока Кларисса Старлинг получает все необходимые указания, чтобы поймать маньяка. И только потом совершает свой кровавый прорыв на свободу.
И это мы еще не упомянули о приквеле фильма – там мы узнаем, что Лектер сначала хотел отомстить за свою погибшую младшую сестру.
Хопкинс воплотил маньяка Ганнибала Лектера с просто убийственным шармом / Скриншот с фильма
Чудовище Франкенштейна – "Монстр"
Вечная классика. Самый яркий пример злодея, которому сопереживаешь невольно – монстр, созданный доктором Виктором Франкенштейном. Зритель чувствует – именно доктор здесь является настоящим злодеем.
- Доктор решил попробовать поиграть в бога и создал монстра. Зачем? Чтобы потешить собственное эго и показать миру, какой он умный.
Более того, потом, когда пришло понимание совершенного, доктор Франкенштейн просто отказался от своего творения.
С другой стороны, в фильме может быть куда более глубокий смысл, чем сначала кажется / Скриншот с фильма
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