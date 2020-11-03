Большинство фильмов показывают в той или иной форме борьбу добра и зла. Фильмы ужасов – не исключение, у них также речь идет об этой извечной дилемме. Причем чаще всего не возникает никаких сомнений, кому сопереживать, а кому желать поражения. Но есть исключения – причем настолько яркие, что легко затмевают героев.

Мало кто полюбил Фредди Крюгера. Да и о судьбе Майкла Майерса вряд ли будешь беспокоиться. Но иногда в хоррорах главного злодея очень хочется если не простить, то хотя бы понять . Сегодня Men 24 расскажет о тех адептах зла в фильмах, которые вызвали у зрителя куда больше сопереживания, чем главные герои.

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Памела Вурхиз – "Пятница, 13-е"

Памела Вурхиз, и зрители не могли этого не заметить, направляла свой гнев не на тех людей, кто этого заслуживал.

Однако, если взглянуть тщательно, фильм "Пятница, 13-е" – это история скорбящей матери. Матери, которая стремится отомстить за гибель маленького сына. 11-летний Джейсон Вурхиз, напомним, утонул из-за халатности воспитателей лагеря.

По первоначальному замыслу авторов он должен был появиться в фильме только в одном эпизоде. Однако как-то потом все завертелось, кто-то придумал мачете, хоккейную маску, сверхъестественные силы... И именно Джейсон стал главным антагонистом серии. Вот он уже соболезнований у зрителя не вызывал.



Памела Вурхиз вызвала у зрителей больше сочувствия, чем ее жертвы / Скриншот с фильма

Кэрри – "Кэрри"

Кэрри Уайт подожгла свою школу с преподавателями и одноклассниками, а потом дома жестоко расправилась с матерью. Да, но таким образом она сопротивлялась буллингу, боролась за собственное "я".

Робкая и забитая Керри не собиралась делать никому зла. Но устроила бойню, потому что, как говорят психологи, произошло высвобождение многолетней травмы.

Поэтому Керри одновременно и злодейка, и героиня, и жертва, и преступница. Но то, что на преступление ее толкнули "добрые" люди, у зрителя вызывало ощущение понимания и сопереживания.



Керри на преступление толкнул буллинг – это не оправдание, но вызывает понимание / Скриншот с фильма

Миссис Лумис – "Крик 2"

Миссис Лумис – одна из двух убийц в фильме "Крик 2". Ее смело можно назвать одной из самых нетипичных злодеек. Во-первых, она совсем не имеет зловещего вида, положенного по канонам жанра. Во-вторых, она имеет бэкграунд, который заставляет зрителя относиться к ее действиям с пониманием.

Муж Лумис закрутил роман с Морин Прескотт, матерью главной героини Сидни. В результате брак Лумис распался, а сын (Билли, убийца из первой части "Крика", который хотел отомстить Сидни) погиб .

Так что миссис Лумис оказалась в удачном и интересном зрителю амплуа благородной мстительницы, которая хочет отплатить убийце своего сына, чья мать к тому же ответственна за распад ее брака.

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Одна из самых нетипичных злодеек в кино – миссис Лумис из "Крика 2" / Скриншот с фильма

Джон Крамер – "Пила"

Франшиза "Пила" сейчас напоминает комбинацию жестокостей ради жестокости. Но начиналось все иначе, и цель у главного злодея таки была.

Джон Крамер узнал, что у него неоперабельная опухоль. Он решил покончить с собой, но попытка провалилась. Тогда Крамер понимает, что каждый день жизни бесценен , но хуже всего, что многие люди не осознают этого.

И вот Крамер начинает строить ловушки, цель которых – как раз заставить людей осознать ценность жизни. А еще и измениться к лучшему. Да, правда, способ очень жестокий, но многие зрители симпатизировали ему.



Жестокость Крамера, однако, у многих зрителей вызвала симпатию / Скриншот с фильма

Ганнибал Лектер – "Молчание ягнят"

Ганнибал Лектер помогает ФБР уничтожить маньяка Буффало Билла. Но Лектер также маньяк, причем каннибал.

Весь фильм зрители понимаю, что Лектер может спокойно бежать из тюрьмы. Но он ждет, пока Кларисса Старлинг получает все необходимые указания, чтобы поймать маньяка . И только потом совершает свой кровавый прорыв на свободу.

И это мы еще не упомянули о приквеле фильма – там мы узнаем, что Лектер сначала хотел отомстить за свою погибшую младшую сестру.



Хопкинс воплотил маньяка Ганнибала Лектера с просто убийственным шармом / Скриншот с фильма

Чудовище Франкенштейна – "Монстр"

Вечная классика. Самый яркий пример злодея, которому сопереживаешь невольно – монстр, созданный доктором Виктором Франкенштейном. Зритель чувствует – именно доктор здесь является настоящим злодеем.

Доктор решил попробовать поиграть в бога и создал монстра. Зачем? Чтобы потешить собственное эго и показать миру, какой он умный.

Более того, потом, когда пришло понимание совершенного, доктор Франкенштейн просто отказался от своего творения.



С другой стороны, в фильме может быть куда более глубокий смысл, чем сначала кажется / Скриншот с фильма