Ты можешь много работать, постоянно ходить с хорошим настроением, быть уверенным в себе и гибким к обстоятельствам. Но это все больше напоминает строки из резюме. На самом деле рабочие будни не похожи друг на друга. Поэтому бывают ситуации, когда ты и не слишком трудолюбивый, и не слишком активен. Но есть 6 качеств, которые позволят тебе быть успешным на работе. Ими с тобой делится Men 24.

Если ты хочешь добиться успеха на работе и претендовать на звание лучшего работника, следует прокачивать эти качества. Их оценит не только твой руководитель, но и коллеги, которые будут восхищаться тобой. Поэтому айда вместе с Men 24 становиться успешными с каждым днем!

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1. Надежность

Надежность – очень важная для производительности. Если ты не можешь брать на себя ответственность, а также соблюдать дедлайн ы , твоя команда не сможет выполнить то, что вас просят. Это правило касается командной работы. Что касается индивидуальных поручений, то именно самому ответственному сотруднику руководитель поручает задачи, требующие максимального внимания. Поэтому, если именно к тебе обращается босс, это стоит ценить.

2. Внимательность

Если твой коллектив небольшой, то пора изучать не только все имена, но и предпочтения коллег. Твою заботу и внимательность высоко оценят. То же касается готовности прийти на помощь. Если ты видишь, что кому-то не удается выполнить задание – не стесняйся предложить руку поддержки. Не забывай также об эффекте бумеранга. Однажды помог ты, а в другой раз – помогут тебе. Но здесь нужно осторожно подходить к этому процессу. Не стоит обесценивать старания коллеги. Просто объясни, что ты со свежим глазом глянешь на ситуацию, и вполне вероятно сможешь помочь найти решение. От фразы "ты все неправильно делаешь" стоит отказаться раз и навсегда.



Готовность прийти на помощь коллегам высоко оценивается / Фото Unsplash

3. Избегай лжи

Запомни на всю жизнь, что одна ложь потянет за собой другую. Поэтому следует избегать этого. Не успеваешь выполнить поручение босса – признайся ему, а не выдумывай, что ты уже все закончил, но забыл сбросить файл на флешку. Помни о том, что ложь очень легко разоблачить. Тем более если она еще и имеет определенную регулярность.

4. Скромность

Не стоит всем коллегам на каждом перекуре рассказывать, что именно твой проект оценило руководство. Все и так об этом будут знать со временем. Зато стоит быть немного скромнее. Но не стоит путать скромность с обесцениванием своих возможностей. Если ты знаешь, что можешь выполнить поручение босса – не стесняйся ему об этом сказать. Ожидания, когда именно на тебя упадет луч успеха – не лучшая стратегия.



Будь скромным, но не обесценивает свои возможности / Фото unsplash

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5. Эффективность

На работе ты должен не только выполнять множество задач. Видимость работы еще никому не принесла успеха. Стоит быть и эффективным. Если после тебя каждое задание нужно проверять, исправлять или переделывать заново – твоя эффективность отрицательная. Чтобы быть эффективным, нужно постоянно учиться и прокачивать свои умения. Поэтому не стоит думать, что ты уже абсолютно все знаешь. Это невозможно, смирись!

6. Стратегичность

Каждый успешный мужчина должен быть стратегом. Следует понимать, что каждое твоё действие или его отсутствие будет иметь определенный результат. Поэтому иногда нужно строить планы. Но это не значит, что вся твоя жизнь должна идти строго в той последовательности, которую ты себе нарисовал. Иногда эти планы можно ломать. Но не стоит путать стратегичность с желанием всем понравиться.



Стратегичность позволяет думать на несколько шагов вперед / Фото Unsplash

Прокачай эти качества, чтобы стать успешным не только на работе, но и в жизни. Они не требуют чрезмерных усилий. А вот результат, который они принесут, однозначно порадует тебя.