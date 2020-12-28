Час не стоїть на місці, тож потрібно бути готовим до того, що твоє життя зазнаватиме певних змін з кожним роком. До твоєї уваги не зовсім очевидні зміни, які відбуватимуться з тобою після 30 років. Men 24 наголошує на тому, що панікувати не варто. Але ми знаємо, що попереджений – означає озброєний.

Ти зауважив, що гульбанити з друзями до ранку – це вже не про тебе? А що там з серіалами? Теж засинаєш через 15 хвилин? Не лякайся, це цілком нормально. А Men 24 знає ще кілька не надто очевидних змін, які відбуваються з тобою після 30 років!

Це цікаво 7 відмовок, які заважають бути здоровішим і яких просто необхідно позбавитися

1. Метаболізм сповільнюється

Після 30 років ти виявиш, що набрати вагу стає значно простіше, ніж раніше. І тут зовсім не потрібно дивуватися. Просто з віком твій метаболізм сповільнюється. Ти уже не можеш спробувати геть усі страви на Різдво у бабусі, а фастфуд став справжнім забороненим плодом. Особливо, якщо ти досі мрієш про кубики, які вже плавно, але упевнено обростають жирком!



З часом твій метаболізм сповільнюється / Фото unsplash

2. Волосся перестає слухатися

Ти будеш справжнім щасливчиком, якщо у тебе не почне випадати волосся. Але це ще не все, що може статися. Волосся почне поводитися надзвичайно дивно: то воно сивіє, то тоншає, то стає неслухняним. З кожним роком зробити улюблену зачіску стає все складніше, а думки про похід до барбера просто не відпускають, адже лише там знають, як то всьо облагородити.

3. Твої друзі міняються

Так, витягнути товаришів у паб стає усе складніше. І тут не потрібно дивуватися. Сімейне життя, діти, робота. Усе це забирає у них усі сили й енергію, тож зайвий похід з дому здається справжньою авантюрою. Не журися на своїх друзів. Але пам'ятай про те, що найгірше, що ти можеш зробити, – сидіти й чекати, коли тебе покличуть на гулянку. Будь ініціатором. Влаштовуй круті та веселі вечори, щоб твої друзі мали бажання вибратися зі своїх коконів.



У друзів з'являються свої сім'ї, через що часто зникає весь вільний час / Фото unsplash

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4. Похмілля стає жорстоким

А пам'ятаєш часи, коли можна було до 6 ранку сидіти у барі, а потім на 9 спокійно іти на роботу? От і ми пам'ятаємо. Тепер же це зробити просто неможливо. По-перше, ти після півночі перетворюєшся на гарбуз. По-друге, алкоголь починає діяти надзвичайно непередбачувано. По-третє, похмілля зранку стає справжньою трагедією, викидаючи тебе з колії на цілий день.

5. Амбіції ідуть геть

Ти перестаєш вимагати від себе надто багато. Життя показало, що не все стає так, як хочеться тобі. Мрія стати пожежником розбилася об твою фізичну форму. Бажання придбати Lamborghini – об українські дороги. Тож надлишок амбіцій зникає з твого життя. А на його місце приходить об'єктивна оцінка реальності, з якою доводиться стикатися щодня.



Після 30 років твої амбіції можуть зникнути з життя / Фото unsplash

6. Щастя з'являється у житті

Ти нарешті почав розуміти себе та своє тіло. Ти перестав панікувати, коли в ліжку щось не вдається. Ти 100 разів встиг захотіти відкрити власний бізнес і 100 разів подумки закрив його. Ти перестаєш прагнути комусь довести, що ти найкращий. Ти просто ловиш кайф від свого життя. Насолоджуєшся тим, що відбувається поруч. Радієш коханій дружині, котра проводить з тобою затишні зимові вечори.

Не варто боятися змін, які відбудуться з тобою після 30 років. Головне – вміти їх приймати та перетворити на козирі. Сповільнився метаболізм? Почни нарешті займатися спортом. Страждаєш від похмілля? Почни нарешті насолоджуватися хорошим і якісним алкоголем, а не заливатися ним, бо всі так роблять. Кайфуй від життя, і воно тобі щодня усміхатиметься!

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