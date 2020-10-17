Слышали такое, что среди великих изобретателей нет женщин, за исключением разве что Марии Склодовской-Кюри? Ну, так вот – это абсолютный бред. Автомобильные дворники, вай-фай и даже пиво придумали девушки.

Изобретения, которые запускают прогресс – это круто. Но не менее важны и изобретения, которые меняют нашу повседневную жизнь. Сегодня Men 24 рассказывает о нескольких именно таких – созданных женщинами.

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Бумажные пакеты

Американская изобретательница Маргарет Элоиза Найт в 1871 году получила патент на машину для производства бумажных пакетов, когда ей было всего 33 года.

Достижение не далось легко – коллега-мужчина пытался украсть ее работу и через суд доказать, что... Что такое удачное изделие просто не могла придумать женщина.

А изобретение таки было очень удачным: тогда школы не кормили детей обедами, а приносить свою еду из дома было сложно. Бумажные пакеты стали выходом, а еще и сплотили женщин – теперь они могли ходить на работу, а не ждать дома детей, которые обязательно приходили на обед.



Маргарет Найт изобрела бумажные пакеты / Фото wikimedia

Wi-Fi

Звезда Голливуда Хеди Ламарр, известная неповторимой красотой, в свободное от актерства время разрабатывала инновационные решения в области физики.

И вот как-то Хеди изобрела возможность передавать ложные данные на разных частотах, что позволяло обезопасить передачу данных между военными объектами. Идею продолжила развивать, и...

В 1942 Ламарр наградили за создание "секретной системы связи" для радиоуправляемых торпед ВМС США. Именно из этой технологии "выросли" GPS, Wi-Fi и Bluetooth – какими мы их знаем сегодня.



Хеди Ламарр изобрела технологию, которая впоследствии породила GPS, Wi-Fi и Bluetooth / Фото wikimedia

Пиво, просто пиво

Пиво – женский напиток. Историки пива утверждают, что женщины междуречье Тигра и Евфрата (одной из колыбелей цивилизации) первыми в истории догадались производить, пить, а еще и продавать пиво.

К слову, пиво считали пищей, то есть "изначально женским" делом. Интересный факт: в древней Финляндии женщины были, гм, официальным ингредиентом пива.

А в Англии именно женщины управляли пабами и содержали так свои семьи. Пока мужчины годами плавали где-то в неведомых морях и изучали мир.

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Невидимое стекло

Кэтрин Берр Блоджетт – первая женщина, ставшая доктором физики в Кембридже. А еще – первая женщина, которую взяли на работу в General Electric.

Во время Второй мировой Кэтрин изучала производство противогазов, дымовых завес, покрытие крыльев самолетов – причем на молекулярном уровне. Так она и изобрела стекло, которое не бликует. Проще говоря – невидимое.

А дальше пошло-поехало: невидимое стекло использовали в камерах, проекторах, в перископах на подводных лодках, в очках, автомобильных стеклах, а также в компьютерных экранах.



Кэтрин Берр Блоджетт изобрела невидимое стекло / Фото wikimedia

Фильтрация кофе

Кофейные бобы используют для приготовления напитков еще, пожалуй, с X – ХІ века. Но в 1890-х годах произошло кое-что, что существенно повлияло на вкус кофе: немецкая домохозяйка Мелитта Бенц усовершенствовала технологию фильтрации.

Ранее кофейную гущу паковали в ткань, и потом этот пакет опускали в кипящую воду. Мелита сделала иначе: она положила слой плотной бумаги в чашку с несколькими отверстиями, и через это устройство налила кофе. В чашку таким образом попадала только отфильтрованная жидкость.

Вкус горького напитка улучшился. А в 1908 году Бенц получила патент на свою систему фильтрации. С тех пор сформировался не только новый этикет употребления кофе, но и большой бизнес , который существует до сих пор.



Мелитта Бенц изобрела новый способ фильтрации кофе, чем изменила вкус напитка / Фото wikimedia

Мусорник с педалькой

Лилиан Гилбрет много усилий приложила, чтобы облегчить жизни женщин в быту.

В начале 1900-х она разработала полки для холодильников, упростила способы открытия консервных банок, а еще...

Предложила добавить педали к мусорным ведеркам.



Лилиан Гилбрет придумала полки для холодильников и мусорник с ножкой / Фото wikimedia

Автомобильные дворники

А вот Мэри Элизабет Андерсон решила облегчить жизнь мужчинам, и в 1903 году изобрела автомобильные дворники – чтобы не сгребать снег с лобового стекла руками.

К сожалению, эта история не имеет хорошего конца. Мэри получила патент на 20 лет, но... Умерла без признания. Никто не хотел пользоваться дворниками, думали – дурное дело. Можешь в такое поверить?

Владелец автомобильной марки Cadillac Генри Лиланд оказался мудрее своих предшественников. Его новые модели машин вышли именно с дворниками – изобретением, без которого сегодня трудно представить автомобиль.



Мэри Андерсон придумала автодворники, но, к сожалению, их ценность поняли не сразу / Фото wikimedia