Будьмо відвертими, перший порнофільм, який ми побачили у нашому житті, був звичайною стрічкою з елементами еротики. Саме ці картини вплинули на наше ставлення до заняття коханням й інтимних втіх. До твоєї уваги підбірка з 7 секс-сцен з кіно, які однозначно вплинули на те, як ти ставишся до цього приємного заняття.

Почнемо цього разу відразу ж з поради від Men 24: ці фільми можна сміливо дивитися зі своєю коханою. Повір, вони значно краще на неї вплинуть, ніж підписка на усі твої сороміцькі сайти.

Варте уваги Цікаво, але безглуздо: 8 секс-сцен з фільмів, які не варто повторювати у реальному житті

1. "Дев'ять з половиною тижнів"

Якщо у тебе коли-небудь виникало бажання охолодити кохану в ліжку – можеш використати кубики льоду, згадуючи стрічку 1986 року. У ній Кім Бесінджер і Міккі Рурк використовували геть усе, що було у їхньому холодильнику...

2. "Ризикований бізнес"

Цей фільм 1983 року буквально кишить натяками на секс. Та й юні Том Круз і Ребекка Де Морней теж випромінюють неабияке бажання. Тож на дивно, що ця картина подобається молоді й досі. Вона показує, якими є наші бажання та як часто ми не можемо нічого зробити, аби впоратися з ними.

3. "Жорстокі ігри"

Тащився від "Баффі, винищувачки вампірів"? То й стрічка "Жорстокі ігри" тобі однозначно сподобається. Чого тільки вартий поцілунок Сари Мішель Геллар і Сельми Блер. Він входить до числа найбільш знакових в історії Голлівуду.

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4. "Спеціаліст"

Фільм 1994 року з Сильвестром Сталлоне та Шерон Стоун у головних ролях неабияк розбурхав глядачів. Зірки зізнаються, що між ними під час зйомок не виникало жодної хімії, тож виникали справжні проблеми під час зйомок сексуальної сцени. Тож режисерові Луїсу Льйосу не залишилося вибору. Під час інтимної сцени камеру спрямували на оголені сідниці Сталлоне, аби виникало враження, що секс таки відбувається...

5. "Американський пиріг"

Гаразд, тільки не закидуй нас гнилими яблуками. Сцена не зовсім про секс, але має право бути у нашій підбірці. Підозрюємо, що твій перший раз теж був доволі незграбним і невпевненим. І в цьому немає нічого ганебного. Повір, через це проходить майже кожен. Але залишається одна незмінна аксіома: "Той, хто спробував бодай раз, – уже не захоче зупинятися".

6. "Секретарка"

Такими, мабуть, були "50 відтінків сірого" зразка 2002 року. Меггі Джилленхол у стрічці грає секретарку з очевидними соціальними проблемами. Вона зав'язує інтимні відносини зі своїх зухвалим босом, містером Греєм, якого грає Джеймс Спейдер.

7. "Горбата гора"

Перша сцена гомосексуального сексу, свідками якої стали більшість глядачів, і, ймовірно, найбільш напружена. Величезний комерційний і критичний успіх адаптації Енга Лі довів, що кіноглядачі не скуті проблемою гомосексуальності.

Підозрюємо, що про деякі з цих фільмів ти навіть не чув. Тож рекомендуємо заповнювати кінематографічні пробіли!

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