Будем откровенны, первый порнофильм, который мы увидели в нашей жизни, был обычным фильмом с элементами эротики. Именно эти картины повлияли на наше отношение к занятию любовью и интимным утехам. К твоему вниманию подборка из 7 секс-сцен из кино, которые однозначно повлияли на то, как ты относишься к этому приятному занятию.

Начнем этот раз сразу же с совета от Men 24 : эти фильмы можно смело смотреть со своей возлюбленной. Поверь, они значительно лучше на нее повлияют, чем подписка на все твои похабные сайты.

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1. "Девять с половиной недель"

Если у тебя когда-нибудь возникало желание охладить возлюбленную в постели – можешь использовать кубики льда, вспоминая ленту 1986 года. В ней Ким Бэсинджер и Микки Рурк использовали абсолютно все, что было в их холодильнике...

2. "Рискованное дело"

Этот фильм 1983 буквально кишит намеками на секс. И юные Том Круз и Ребекка Де Морнэй тоже излучают неукротимую страсть. Поэтому на удивительно, что эта картина нравится молодежи до сих пор. Она показывает, каковы наши желания и как часто мы не можем ничего сделать, чтобы справиться с ними.

3. "Жестокие игры"

Тащился от "Баффи, истребительницы вампиров"? Так и лента "Жестокие игры" тебе однозначно понравится. Чего только стоит поцелуй Сары Мишель Геллар и Сельмы Блэр. Он входит в число наиболее знаковых в истории Голливуда.

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4. "Специалист"

Фильм 1994 с Сильвестром Сталлоне и Шэрон Стоун в главных ролях изрядно взбудоражил зрителей. Звезды признаются, что между ними во время съемок не возникало никакой химии, поэтому возникали настоящие проблемы во время съемок сексуальной сцены. Поэтому режиссеру Луису Льосу не осталось выбора. Во время интимной сцены камеру направили на обнаженные ягодицы Сталлоне, чтобы возникало впечатление, что секс таки происходит...

5. "Американский пирог"

Ладно, только не забрасывай нас гнилыми яблоками. Сцена не совсем о сексе, но имеет право в нашей подборке. Подозреваем, что твой первый раз тоже был довольно неуклюжим и неуверенным. И в этом нет ничего постыдного. Поверь, через это проходит почти каждый. Но остается одна неизменная аксиома: "Тот, кто попробовал хоть раз, – уже не захочет останавливаться".

6. "Секретарша "

Такими, наверное, были "50 оттенков серого" образца 2002 года. Мэгги Джилленхол в фильме играет секретаршу с очевидными социальными проблемами. Она завязывает интимные отношения из своих дерзким боссом, мистером Греем, которого играет Спейдер.

7. "Горбатая гора"

Первая сцена гомосексуального секса, свидетелями которой стали большинство зрителей, и, вероятно, наиболее напряженная. Огромный коммерческий и критический успех адаптации Энга Ли доказал, что кинозрители не скованы проблемой гомосексуальности.

Подозреваем, что о некоторых из этих фильмов ты даже не слышал. Поэтому рекомендуем заполнять кинематографические пробелы!