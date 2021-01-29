Пандемия коронавируса не планирует отступать. Поэтому твоя задача – заботиться о своем здоровье. В частности говорится об отказе от привычек, которые снижают твой иммунитет. Айда вместе с Men 24 пытаться убрать их из своей жизни!

Источник: Healthy Living Guide

По мнению ученых, во многих случаях ты можешь повлиять на свое здоровье. Поэтому не нужно искать отмазок. Сделай все возможное для того, чтобы не оказывать негативного влияния на иммунитет.

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Эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения недавно опубликовали Инструкцию по здоровому образу жизни 2020/2021, с которой можно выделить 7 ключевых факторов, какие могут подавлять твою иммунную систему.

1. Ешь слишком много обработанных продуктов

Соблюдение диеты, состоящей в основном из обработанных продуктов и отсутствие свежих овощей и фруктов, может ослабить твою иммунную систему. Обработанные продукты часто содержат много насыщенных жиров или добавленных сахаров. Иногда у них много и того, и другого. А чрезмерное их употребление может стать причиной хронического воспаления в организме, которое может истощить иммунную систему.



Избыток обработанных продуктов может ослабить твою иммунную систему / Фото Unsplash

2. Ты не высыпаешься

Как отмечают ученые, дефицит сна – или отдыха в целом – может помешать способности организма бороться с инфекцией. Во время сна высвобождается цитокин (молекула, которая имеет решающее значение для иммунной функции), какая помогает бороться с инфекцией. Таким образом, сокращение сна может уменьшить количество цитокинов и других важных иммунных клеток.

3. Злоупотребляешь алкоголем

Мы абсолютно ничего не имеем против бокала вина или другого алкоголя в конце рабочего дня или недели. Но здесь нужно помнить о разумных пределах. Не забывай о том, что чрезмерное потребление алкоголя негативно влияет на твоё здоровье. В частности, вызывая проблемы со сном. А это, по мнению экспертов Гарварда, может подавлять нормальную активность иммунных клеток.

Поэтому стоит ограничиваться потреблением одного напитка в день или нескольких в неделю. Например, можешь попробовать приготовить себе этот простой коктейль , который позволит расслабиться и не злоупотреблять алкоголем.



Привычка злоупотреблять алкоголем может стать причиной снижения иммунитета / Фото Unsplash

4. Куришь слишком много

По данным ученых, курение сигарет может не только нанести вред иммунной системе, делая ее менее устойчивой к борьбе с заболеваниями. Это также может поставить под угрозу ее равновесие, повышая риск определенных аутоиммунных заболеваний.

5. Игнорируешь стресс

Хронический стресс может незаметно подорвать твою иммунную систему. Стресс, который высвобождает гормон кортизол, может подавлять воспаление, необходимое для активации иммунных клеток. И, как указывают эксперты Гарварда, действия лейкоцитов. Согласно данным клиники Кливленда, белые кровяные тельца, также известные как лимфоциты, помогают бороться с инфекцией.



Стрессы не только негативно влияют на твоё психическое здоровье / Фото Unsplash

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6. Избыток лишнего веса

Как отмечают эксперты из Гарварда, ожирение связано с хроническим воспалением слабой степени. Жировая ткань может стать причиной появления воспалительных процессов. Поэтому ученые призывают контролировать свой вес, чтобы не довести до негативных последствий, связанных с ней.

7. Хронические заболевания

И хотя это не привычка, некоторые люди забывают о том, что для полноценного и здорового образа жизни с хроническими заболеваниями, нужно следовать рекомендациям врачей. Поэтому врачи призывают быть осторожнее, придерживаться сбалансированного питания, поддерживать сравнительную физическую активность, а также не забывать делать регулярные обследования.



Не забудь следить за своим общим состоянием здоровья / Фото Unsplash

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