2020 рік був напруженим і дивним для усіх без винятку. Але це не означає, що потрібно бігати по хаті, кричавши "Все пропало". Можна використати обмеження, з якими ми зіткнулися для того, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Актор Марк Волберг, якого ми знаємо завдяки грі у "Трансформерах", дав 8 порад, які допоможуть повернутися у форму цього року. Читай їх на Men 24.

Якщо ти після свят набрав кілька кілограмів – не панікуй. Використай зайву вагу для того, щоб перетворити її на омріяний рельєф. Для цього варто скористатися порадами актора Марка Волберга, які тобі розповідає Men 24. Гайда разом з нами повертати своє тіло у форму у 2021 році!

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1. Почни займатися

Годі виправдовуватися та чекати, коли настане той ідеальний місяць або день. Найкращий день почати – сьогоднішній день. Запишися до спортзалу або займайся вдома, зміни свій раціон, а також пам'ятай про відпочинок. Звичайно ж, спочатку буде складно, але через кілька місяців результат тебе просто вразить.

2. Встанови базовий рівень

Тобі потрібно стати перед дзеркалом, зробити кілька фотографій, записати свої параметри, а також поставити собі цілі, яких ти хочеш досягти. Також актор рекомендує ділитися з друзями своїми цілями, щоб у тебе було менше можливостей зупинитися на половині шляху. Щоб не втратити запал варто починати з малого. Якщо ж ти захочеш відразу ж тренуватися по кілька годин, то через тиждень твоє тіло дасть тобі зрозуміти, що ти все неправильно робиш.

3. Виправдання не повинні затьмарювати результат

Ясна річ, що будуть дні, коли ти порушуватимеш дієту або пропустиш кілька тренувань. Це не трагедія. Трагедія – коли ти почнеш себе шкодувати та відкладати на міфічне завтра повернення до нового життя. Ніщо не повинне тебе зупиняти на шляху досягнення омріяного рельєфу, а також відмінного самопочуття. Пам'ятай про це.

4. Харчування – паливо

Якщо у тебе є автомобіль, то ти чудово знаєш, що заливати у нього абияке паливо однозначно не варто. То чому ти це робиш з собою? Їжа – це паливо для тебе. Тож вона повинна приносити тобі користь, дарувати заряд енергії. Тож подумай над тим, чи варто запихатися бургерами та всіляким джанкфудом.

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5. Прислухайся до свого тіла

Відпочивай стільки, скільки потрібно твоєму тілу. Але ні в якому разі не повертайся до шкідливих звичок, які раніше були невіддільною складовою твого життя. Пам'ятай про те, що ти впливаєш на своє здоров'я. Тож потрібно зосередитися на тому, що приносить твоєму тілу користь.

6. Різноманітність допоможе

Додай до своєї програми HIIT-тренування, їзду на велосипеді, підйом штанг, піші прогулянки. Тренування можуть і мають бути цікавими. Ти ненавидітимеш себе за ті дні, коли пропустив заняття. Тому Марк рекомендує не виконувати щодня одну і ту ж вправу. Такий підхід змусить тебе нудьгувати та стомлюватися емоційно від походу до залу.

7. Дай собі здоровий вибір

Тобі пора навчитися розбиратися в тому, що для тебе корисно, а що – ні. Хочеш випити солодкий газований напій – віддай перевагу воді з фруктами. Захотілося котлет? Посмаж собі стейк. Душа прагне картоплі фрі? Запечи картоплю по-селянськи. Не лінуйся. Ба більше: такий підхід дозволить тобі урізноманітнити твій раціон.

8. Пишайся прогресом

Кожен втрачений сантиметр, приріст м'язової маси – усе це варте того, щоб собою пишатися. Не варто соромитися робити селфі, щоб показати собі та друзям, наскільки змінилося твоє тіло. До слова, цей підхід дозволить усунути токсичних людей зі свого оточення. Вони сміятимуться з тебе та не розумітимуть, навіщо ти худнеш. Натомість твої люди підтримуватимуть тебе. Не виключено, що ти надихнеш їх також змінити своє життя.

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Скористайся порадами Марка Волберга, щоб з кожним днем ставати кращою версією себе вчорашнього. Тобі однозначно сподобається те, що відбувається з твоїм тілом. Головне – не зупинятися та заручитися підтримкою тих, хто любить тебе!