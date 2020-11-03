Зачастую мы подсознательно хотим повторить в реальной жизни то, что увидели в кино. К примеру, заметили крутую секс-сцену в ленте, которую можно было бы запросто перенести в свою спальню. Но нужно ли это? К твоему вниманию 8 секс-сцен из фильмов, которые не стоит повторять в реальной жизни.

Помни о том, что секс в кино имеет очень мало (читай – ничего) общего с реальным занятием любовью. Men 24 делится с тобой несколькими секс-сценами, которые кажутся крутыми только в кино.

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1. Оргия

Казалось бы, секс с несколькими партнершами – одна из самых распространенных мужских эротических фантазий. Но между мыслями и воплощением может раскинуться гигантская пропасть. Если ты не смотрел "Ведьмака", то можешь обратить внимание на лицо Геральта во время сцены оргии с Йеннифэр из Венгерберга. Кажется, он не слишком ловит кайф.

Попробовать секс втроем (или с большим количеством партнеров) – стоит. Но это совершенно не означает что нужно бредить мыслями об этом.



Кадр из сериала Ведьмак с Генри Кавиллом

2. Кто-то подглядывает за вами

Актеры признаются, что даже думать о сексе, когда в комнате есть посторонние, – не слишком получается. А здесь представь, что ним нужно на самом деле заниматься. Поэтому нет ничего удивительного, что Киану Ривз в фильме "Адвокат дьявола" не слишком получал удовольствие от сцены, в которой он занимается сексом со своей сестрой, а за всем этим наблюдает его отец-дьявол. Вызывает неоднозначное эмоции, правда?

3. Секс в воде

Ой, об сексе на пляже мечтают большинство барышень. Оно и не удивительно, ведь в фильмах занятие любовь у воды выглядит просто невероятно круто. Но в реальной жизни это просто ужасно. Во-первых, вам будет безумно неудобно. Во-вторых, есть вероятность подхватить какую-то инфекцию. В-третьих, кто-то может поймать вас в самый неподходящий момент.

Хорошо на пляже можно только имитировать секс. Как вот в фильме " Отныне и во веки веков ", где герой Клифт получает удовольствие на пляже под шум волн.



Секс на пляже крутой только в кино / Фото istock

4. Секс без прикосновений

Секс – это о тактильном контакте. Поэтому заниматься сексом без прикосновений – странная история. Исключение можно сделать для тантрического секса. Хотя, в фильме "40 дней и 40 ночей" главный герой ласкает девушку своей мечты ветвью орхидеи. Выглядит это, конечно же, романтично. Но мы бы не рекомендовали целиком и полностью отказываться от прикосновений.

5. Под музыку

Здесь все очень неоднозначно. Кто-то любит заниматься любовью исключительно под музыку. Кому-то нравится заниматься сексом под звуки, которые издают непосредственно партнеры. Но если ты решил таки включить музыку – позаботься о том, чтобы плейлист нравился вам обоим, не слишком отвлекал, и позволял поддерживать приятный для вас обоих ритм.

6. В публичном месте

Сколько раз мы слышали о том, что наши друзья занимались сексом на канатных дорогах, в подъездах или уборных кафе. Конечно же, все это было в докоронавирусную эпоху. Но сейчас не об этом. Желание получить немного адреналина во время занятия сексом – нормальное. Но не всегда секс в публичном месте может принести столько удовольствия, сколько вы себе представляете.



Секс в общественном месте дарит адреналин, но может не доставить удовольствие / Кадр из фильма

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7. Виртуальный секс

Опять же, коронавирус стал причиной того, что многим парам приходилось регулярно заниматься сексом в сети. И все бы ничего, если бы все мы могли быть уверенными в том, что видео с нашей цифровым наслаждением потом не могло попасть в сеть. Будь осторожен и не слишком злоупотребляй этим, если не хочешь однажды обнаружить на любимом порносайте ролик со своей возлюбленной.

8. Секс в машине

Заняться сексом в машине тоже хотело бы большинство. Оно и неудивительно, ведь можно отправиться куда-то в путешествие, заехать на смотровую площадку и заниматься любовью на закате в сравнительно комфортных условиях. Но помни о том, что не в каждой машине будет достаточно места. И историй о движении машины во время секса мы тоже слышали достаточно. Хочешь заниматься любовью в машине – подготовься к этому процессу заранее, чтобы не наплужить!



Секс в автомобиле – самая распространенная эротическая фантазия большинства пар / Фото adobestock

Помни о том, что секс в кино и реальной жизни имеют мало общего. Более того, у тебя есть только один дубль, чтобы быть на высоте. У актеров же есть возможность "составить правильное впечатление" повторно.