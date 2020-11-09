Каждая твоя привычка влияет на жизнь. Поэтому мы рекомендуем выработать себе несколько полезных, которые смогут сделать тебя лучше версии себя вчерашнего. Но не забывай, что привычка вырабатывается в течение 21 дня, поэтому подойди к этому вопросу ответственно и не сдавайся на половине пути!

Если ты хочешь вести продуктивную и активную жизнь – тебе нужно выработать эти 9 привычек, о которых рассказывает Men 24 . Они не только положительно повлияют на тебя, но и позволят пересмотреть привычные для тебя вещи. Вполне вероятно, раньше ты посвящал внимание не потому, что делает тебя лучшим!

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1. Водный баланс

Мы не предлагаем тебе ведрами пить воду. Это совсем не полезно для твоего организма. Зато возьми за привычку выпивать хотя бы 6 – 8 стаканов воды в день. Начни со стакана воды свое утро. Также пей воду во время трапезы. Не стоит забывать и о жидкости, если занимаешься спортом.



Помни о соблюдении водного баланса / Фото unsplash

2. Занимайся медитацией

Почему-то мы все привыкли думать, что медитация – то, чем занимаются только женщины. Но это совсем не так. Медитирования позволяет тебе расслабиться, избавиться от стресса и негативных эмоций. Уделяй этому процессу хотя бы 10 минут в день. Со временем ты заметишь, что стал эмоционально устойчивым и менее склонным влиянию стрессов и негатива, который льется со всех сторон.

3. Ходы пешком

Мы не устаем напоминать о том, что пешие прогулки положительно влияют на твоё здоровье. Медики рекомендуют ежедневно ходить пешком хотя бы 30 минут. Но это не значит, что говорится о получасовой прогулке между рядами в супермаркете. В идеале – выбраться в соседний парк. Прогулка позволит не только насытить свой организм кислородом, но и расслабиться и отдохнуть от суеты.



Пешие прогулки положительно влияют на твоё физическое состояние / Фото unsplash

4. Займись спортом

Понятное дело, что регулярные занятия спортом позволяют тебе достичь желаемых рельефов. Но не только в этом плюсы физической активности. Ты еще и становишься здоровее и выносливее. Поэтому не ленись. Уделяй спорту хотя бы полчаса утром.

5. Овощи и фрукты

К сожалению, мужчины часто забывают о том, что в их рационе должны быть не только белки, но и жиры и углеводы. Не игнорируй овощи и фрукты. Они содержат минералы, витамины и клетчатку. А приготовления позволяет расслабиться и отвлечься от суеты.

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6. Визуализируй

Помни о том, что беспокоиться нужно не только о своем теле, но и о мыслях. Проведи анализ, о чем ты думаешь перед тем как лечь спать. Если ты представляешь завтрашний день – поздравляем, ты все правильно делаешь. Представь себе планы на завтра, чем ты будешь заниматься и что делать. Также не забывай ложиться спать с положительной установкой. Это позволит тебе достичь успеха в том, чем ты занимаешься.



Не ленись визуализировать то, каким будет твой завтрашний день / Фото unsplash

7. Кругозор

Помни о том, что прокачивать нужно не только тело, но и разум. Поэтому не ленись читать качественную литературу, смотреть хорошие фильмы и общаться с интересными людьми. Но не забывай расставлять приоритеты, чтобы не забивать свою голову всем на свете. Не вся информация тебе нужна, поэтому фильтруй ее.

8. Общение с близкими

В этом пункте мы пройдемся по проблеме, которая стала распространенной в последнее время. Мы недостаточно внимания уделяем тем, кого ценим. И это плохо. Наше общение ограничивается обменом мемами и смешными картинками в сети. Но это явно не то, что нам нужно. Поэтому старайся хотя бы раз в неделю устраивать встречи с друзьями и родными, во время которых вы будете делиться впечатлениями, эмоциями и идеями. Нет возможности встретиться лицом к лицу – устройте звонок в Zoom.

9. Гаджеты

Перед сном мы рекомендуем избегать пользования гаджетами. Это позволит тебе быстрее заснуть, а также полноценно отдохнуть в течение ночи. Поэтому перед сном лучше отдать предпочтение книге. Заведи себе привычку 30 минут перед сном посвящать чтению. Она позволит тебе находить время на литературу, а также отвлечься от насыщенного рабочего дня!



Перед сном читай книги, а не пользуйся гаджетами / Фото unsplash

Прокачивай полезные привычки, чтобы с каждым днем ​​становиться лучшей версией себя. Не ленись, а также не забывай о том, что привычка вырабатывается в течение 21 дня. Не сдавайся и иди навстречу новому себе!