CREATIVE CHEFS SUMMIT, который состоялся в конце года, объединил поваров, рестораторов и ценителей гастрономической культуры. Мы не только заглянули за кулисы события, но и собрали лучшие рецепты блюд и коктейлей, которыми поражали зрителей шоу. Попробуй и ты приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне!

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга, о которой нам рассказывали на недавнем CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 . К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

На этот раз мы расскажем, как приготовить хлеб из аронии по рецепту Игоря Лаврешина, а также предлагаем дополнить блюдо легким коктейлем Pear & Tonic от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой.

Игорь Лаврешин

Игорь Лаврешин – пекарь-ремесленник, консультант по хлебопечению. Учился он в NIPfood Nazionale Italiana Pizzaioli & Panificazione (Италия), Richemont Masterbaker Center for Excellence in Baking and Pastry DMCC (Швейцария). Также Игорь Лаврешин – шеф-инструктор NIPfood (Италия), преподаватель Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.

"Не зная прошлого, невозможно заглянуть в будущее" – этот девиз стал мотивацией для движения Игоря вперед, он позволяет переосмыслить простые истины и помогает в создании сложных рецептур хорошего хлеба.

Миссия пекаря – возродить ремесленное хлебопечения в Украине, семейные династии пекарей и земледельцев, те ремесла, которыми издавна славится наша земля. Во время CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 Игорь Лаврешин приготовил хлеб из аронии. Попробуй и ты!

Хлеб из аронии

Хлеб – неотъемлемая составляющая правильного и сбалансированного питания. А хлеб из цельнозерновой муки на соке аронии – энерджайзер для активного, современного человека, который следит за своим здоровьем.

Что такое арония? Это ягода, которая используется в хлебопечении и кондитерском производстве. Особенно, когда требуется интенсивный цвет выпечки. В Украине она известна как черноплодная рябина. Ягода имеет терпкий вкус и содержит множество витаминов и полезных веществ.

Чаще всего хлеб из цельнозерновой муки готовят с использованием традиционной закваски, но можно его приготовить и с помощью дрожжевой опары.

Ингредиенты:

Дрожжевая опара Пулиш – 200 граммов

Мука пшеничная – 200 граммов

Мука пшеничная цельнозерновая – 200 граммов

Вода (4 – 18 градусов) – 230 миллилитров

Свежие ягоды аронии – 100 граммов

Дрожжи свежие – 10 граммов

Соль – 7 граммов

* Пекарь-ремесленник рекомендует добавлять воду по влагосодержанию муки.



Подавать хлеб из аронии рекомендуем с коктейлем Pear & Tonic / Фото Nemiroff

Приготовление хлеба из аронии:

Сначала тебе необходимо поставить дрожжевую опару Пулиш. По сути, это молочнокислая жидкая закваска, время брожения которой составляет 16 – 24 часов. Для нее нужно смешать 100 миллилитров воды, 100 граммов муки и 3 грамма свежих дрожжей. Оставь опару для ферментации на ночь при комнатной температуре. Перебей в блендере ягоды аронии с водой. Муку из ягодной водой вымешай 1 – 2 минуты до однородности. Дай отдохнуть тесту 30 – 40 минут для развития клейковины. Добавь дрожжевую опару, дрожжи, соль. Интенсивно замеси все в течение 8 – 9 минут. Оставь тесто для ферментации на 90 минут при температуре 22 – 26 градусов. При этом, через каждые 30 минут нужно растянуть и сложить тесто "конвертом". Всего 3 раза. Тесто должно "спеть". Тесто следует выложить на усеянный мукой стол и округлить. Сформировать круглую заготовку, положить швом вверх в корзину или на ткань, и оставить подходить в течение 30 – 50 минут при комнатной температуре. Разогреваем печь. Перед посадкой заготовки в печь сделай в тесте не слишком глубокий надрез лезвием. Выпекай хлеб в духовке, разогретой до 230 градусов, первые 10 минут с паром. Затем следует уменьшить температуру до 190 градусов и выпекать еще 20 – 25 минут.

К этому блюду рекомендуем подавать авторский коктейль Pear & Tonic от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой.

Приготовление коктейля Pear & Tonic



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Pear & Tonic / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 30 миллилитров

Amaro Averna – 20 миллилитров

Schweppes Indian Tonic – 50 миллилитров

Приготовление коктейля Pear & Tonic:

Заполнить бокал подачи льдом. Добавь вкусовую водку Nemiroff Burning Pear, Amaro Averna и Schweppes Indian Tonic. Размешай барной ложкой.

