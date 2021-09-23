Что интересно, в данном случае – речь идет о так называемом Розуэлльском инциденте – правительство США действительно длительное время кое-что скрывало. Только вот совсем не то, что люди себе думали.

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Легенда о Розвелле

Городок из американского штата Нью-Мексико стал знаменитым на весь мир где-то после 1947 года.

С тех и до сих пор сквозь прессу, телевидение, а затем и интернет красной нитью проходит история о летающей тарелке пришельцев , которая разбилась в Розуэлле. А злое правительство, мол, все это упорно скрывает.

На самом деле это был воздушный шар с кучей датчиков и различного формата микрофонов (такой необычный вид упавшего на ранчо в Розуэлле объекта и породил слухи о пришельцах).



Шокирующие статьи о Розвелле разрывали тогдашний мир / Фото Vertigo

Дело в том, что США тогда разными способами пытались узнать о ядерных программах СССР, даже таким странным.

Шары со специальной аппаратурой отправляли на определенные высоты для прослушивания звуковых волн, вызванных возможными ядерными испытаниями Советского Союза.

Ну и что же в итоге? Розвелл стал туристической меккой для любителей историй о пришельцах всего мира!

Шокирующие подробности о Розуэлльском инциденте смотрите в видео 24 канала:

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