Фітнес-тренер Володимир Сидорук показав круту вправу. З її допомогою можна позбутися дискомфорту між лопатками, який не дає тобі спокійно жити.

Читай також Ностальгія та домашня міксологія: тренди, які набирають обертів у 2023 році

За словами експерта, це досить поширена проблема серед багатьох. Вони стикаються з ниючим болем між лопатками після того, як довго сиділи з округленою спиною.

Як позбутися болю між лопатками

Потрібно підійти до стіни на відстань 45 – 20 сантиметрів; Якщо надто просто, підходь ближче. Впираємося долонями у стіну, зводимо лопатки; Утримуючи руки прямими, присідаємо; Ні в якому разі не: завалюй носки, округляй спину, згинай або розвертай лікті; Кількість повторень 15 – 30; Повторювати кілька разів на день.

Як правильно виконувати вправу: дивися на відео

Фітнес-тренер наголошує, що він пропонує тимчасове розв'язання проблеми. Це "присідання оверхед" біля стінки допоможе позбутися дискомфорту. Можна цю вправу виконувати через кожну годину.

Він зазначає, що це тимчасове розв'язання проблеми, адже тобі потрібно буде дещо змінити у своєму житті, щоб повністю позбутися її. Мовиться про зміну позиції, постійний контроль власної постави та регулярну фізичну активність. Слід під час робочого дня кожну годину робити невеличку розминку, щоб біль не надокучав.

Нагадаємо, що раніше топовий тренер поділився хитрістю, яка дозволить позбутися болю у спині за 30 секунд. Джефф Кавальєр запропонував виконувати зворотне гіперрозгинання. Це вправа для нижньої частини тіла, яку слід виконувати лежачи обличчям вниз на краю лави або ліжка.

Тренер переконує, що достатньо буде виконувати 1 підхід високоякісних повторень. Цій вправі експерт рекомендує приділяти час зранку, впродовж дня або вже після роботи.

Варте уваги Твої ноги горітимуть, а м'язи ростимуть: потужний комплекс вправ, які можна виконати будь-де

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.