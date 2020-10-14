Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що біла футболка – надзвичайно універсальний елемент чоловічого гардеробу. Її можна носити як у повсякденному житті, так і поєднувати з відносно офіційним стилем. Але мало хто задумувався, що зробило її такою популярною. Men 24 спробує пройтися історією білої футболки та пригадати, з чого все починалося.

Ти не повіриш або повіриш, але за допомогою білої футболки свого часу можна було визначити, чи холостяк перед панянкою. Men 24 знає ще більше про історію появи цього елементу чоловічого гардеробу та залюбки тобі все розповість.

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Спідня сорочка для холостяка

Компанія Cooper Underwear Company ще у 1904 році випустила рекламну кампанію певної "спідньої сорочки для холостяка". Її особливість полягала в тому, що у ній не було ґудзиків, які вічно потрібно було пришивати, якщо вони відривалися. Тим паче, що тканина була еластична, що дозволяло за секунду одягнути через голову цей елемент гардеробу та не перейматися.



Реклама Cooper Underwear Company, присвячена "спідній сорочці для чоловіків"

Як ти вже зрозумів, холостяки початку XX століття ну ніяк не могли собі самостійно пришити ґудзик. А ти можеш? Просто цікавимося.

Ця "сорочка" настільки швидко набула популярності, що вже у 1914 році вона стала частиною уніформи моряка у Сполучених Штатах.



Американські моряки у 1918 році / Фото Getty Images

Поява терміну T-shirt

Це слово почали використовувати у побуті у 1920 році. До цього приклав руку легендарний Френсіс Скотт Фіцджеральд. Слово t-shirt з'явилося у його романі "По цей бік раю". І, знаєш, назва влучна. Візьми до рук футболку. І ти побачиш, що вона дійсно нагадує літеру T.

Вплив війни на моду

Перша та Друга світові війни потребували простих рішень для солдатської уніформи. Ніхто не буде по 15 хвилин застібати ґудзики та прасувати сорочки так, щоб аж скрипіли під час носіння. Тож у військовому, а потім уже й цивільному житті, з'явилися футболки.

З часом "спідні сорочки" стали незамінним атрибутом студентів і старшокласників, які носили їх під звичайними сорочками. Це було певним наслідуванням солдатів і вважалося надзвичайно крутим і стильним рішенням.



Старшокласник під час конференції Червоного Хреста у 1950 році / Фото Getty Images

Досі так робимо, бо дуже зручно та не потрібно перейматися через сліди поту на сорочці.

Повоєнні часи для білої футболки

У 50-х роках біла футболка стала символом підліткового бунту та свободи. Тут свою лепту внесла поп-культура.

У фільмі "Трамвай "Бажання" 1951 року Марлон Брандо носить білу футболку. Через чотири роки вийшла картина "Бунтівник без причин" з Джеймсом Діном, персонаж якого теж віддавав перевагу цьому елементу гардеробу.



Біла футболка на Марлоні Брандо у фільмі "Трамвай "Бажання"

Так виникло базове поєднання білої футболки та джинсів у гардеробі молодих чоловіків.

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Біла футболка з роками ставала чимось справді культовим. Її одягали рок-музиканти, актори, політики та навіть королівські персони. Навіть юний принц Гаррі у 1992 році носив білу футболку. Малий ще тоді був справжнім бунтівником і йшов проти усіх стандартів королівської родини.



Курт Кобейн любив носити білі футболки / Фото Shutterstock

Біла футболка – полотно для протестів

З часом біла футболка стала справжнім транспарантом. На ній з'являлися політичні гасла під час демонстрацій. Яскравий і один з найвідоміших прикладів – у 1984 році дизайнерка Кетрін Хемнетт під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Маргарет Тетчер була у футболці, на якій написаний слоган проти ракетного озброєння. Епатажна Вів'єн Вествуд регулярно використовувала футболки для того, щоб висловити свою соціальну, політичну або екологічну позицію.



Футболка, в якій була Кетрін Хемнетт під час зустрічі з Маргарет Тетчер / Getty Images

Сьогодення білої футболки

Наразі білу футболку можна сміливо називати однією з основних складових базового гардеробу чоловіка. Її можна та потрібно поєднувати з джинсами, брюками, шортами, світшотами, сорочками, бомберами.

Одягають білу футболку не лише на щодень, а й для виходу у світ. Наприклад, Тімоті Шаламе та Шон Мендес часто з'являються на червоних доріжках у піджаках, накинутих поверх білої футболки.



Ікона стилю, Тімоті Шаламе, носить білі футболки регулярно / Фото Getty Images

Тож, якщо у твоєму гардеробі досі немає білої футболки – не зволікай. Вона не лише підкреслить твій стиль, а й довершить образ. Експериментуй, додавай її до повсякденного та ділового образів. Тобі однозначно сподобається!

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